Vakıfbank Banka hesabı olan kişiler dikkat! Vakıfbank duyuru yaptı

Vakıfbank üzerinden yapılan son dakika duyurusunda Banka hesabı olan kişiler Vakıfbank hesapları üzerinden 10 bin TL'ye kadar anında kredi kampanyasına son hafta içinde başvuru yapması gerekiyor. Acil paraya ihtiyacı olan Vakıfbank müşterileri kredi kullanmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden aldıkları internet bankacılığı ile 10 bin TL'ye kadar anında kredi kampanyasına katılabilir.

Vakıfbank sadece kendi banka müşterilerine yapmış olduğu bu ayrıcalıklı Kredi kampanyasını 10.000 TL'ye kadar kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlayacak. Vakıfbank hesabı olan kişilere yapılan Bu kampanyada başvurular bu hafta bitiyor. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız VakıfBank'ın mobil uygulaması veya Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank son dakika haberi

Vakıfbank üzerinden son dakika olarak yapılan bu açıklamada özellikle son zamanlarda acil Para ihtiyacı olan kişiler düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olan kişiler mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusu yapabilir. Bu hafta için son dakika olarak duyurulan bu kampanyadan düşük faiz oranları ile kredi verileceği için Para ihtiyacı olan kişilerin acil olarak Kredi kullanması isteniyor. Bankalar önümüzdeki haftadan sonra yeni güncel kredi faiz oranları ile işlem yapacağı için kredi kullanmak isteyen kişiler VakıfBank'ın mobil uygulamasına girerek 7gün 24saat kredi başvurusu yapabilecek.

Vakıfbank ayrıca emekli olan müşterilere de emekli maaşları üzerinden hem ihtiyaç kredisi hem de nakit avans limiti olarak 5000 TL'ye kadar artı para imkanı sunuyor. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir ve acil ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz 5000 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.