Emekliler hafta sonuna doğru Bu Haberle girdi, Kredi Değil, Tam 3750 TL Ödeme Yapılacak

Emekli olan kişilere, sabah müjdeli bir haber geldi. Emekli olan kişiler kredi olmayan 3750 TL ödemeleri hemen hesaplarına atabilecekler. Bankalar kredi haricinde de emekli olan kişilere sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Pandemi döneminde ve yaz ayları döneminde sürekli olarak emekli olan kişilere nakit imkanı sağlanmaktadır. Kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte ülkemizde bulunan ve faizsiz işlem yapan katılım bankaları üzerinden emekli olan kişiler istedikleri kampanyalara katılarak nakit imkanlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

Son dakika olarak yapılan bu yeni kampanyada 3750 TL'ye kadar emekli maaşınıza göre, nakit avans limiti alacak ve istediğiniz zaman hızlı birşekilde bu nakit avans limitini ister bankadan çekebilir, isterseniz de ATM'leri kullanarak bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Kendi emekli maaşınızın üzerinden alacağınız bu nakit avans limitlerini başvuru yaptıktan sonra yüksek limitli almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Hangi bankadan emekli maaş alıyorsanız, bu bankanın internet bankacılığı üzerinden nakit avans limitine başvuru yaparak, hemen işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emeklilerine 3750 TL ödeme yapıyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan müşterilere 3750 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 3750 TL'ye kadar ödemeleri banka müşterilerine vermektedir. Emekli maaşı hesabınızın üzerinden alacağınız 3750 TL, ödemelerde, başvuru yaptıktan sonra emekli maaş hesabınızda artı para olarak belirtilecektir. Emekli maaşını alan kişiler artık parayı kullanmak istiyorlarsa, hesaplarını kontrol edebilirler, bu şekilde isterseniz internet bankacılığı üzerinden harcama yaparak, isterseniz de banka veya ATM'den bu paraları çekerek, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 3750 TL, ödemelerde banka müşterilerine aylık ödeme imkanı sağlamaktadır. 12 ay vadeye kadar böyle bileceğiniz kullanmış olduğunuz limit kadar ödemelerin Ziraat Bankası, sizlere kolay ve düşük faizli işlem yaparak ödemenizi sağlayacaktır.

Vakıfbank, 3750 TL, emekliye ödeme

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 3750 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı vakıfbank'tan alıyorsanız, bankanın mobil uygulamasına girerek hemen hesaplarım bölümünden nakit avans limitine başvuru yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurusunu sonrasında 3750 TL'ye kadar ödemeniz onaylanırsa hemen hesabınıza artı para olarak yatacaktır.Vakıfbank üzerinden emekli maaşı olan kişiler, 3750 TL ek ödeme alabildikleri gibi, ayrıca emekli promosyonu da alabiliyorlar. 750 TL'ye kadar maaşınıza göre, emekli promosyon alınmaktadır.

Özel bankalardan ek 3750 TL ek ödeme veriliyor mu?

Genel olarak kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyalarda özel bankalar, kişilerin kredi notuna bakarak onay veriyor. Herhangi bir bankada hesabınız varsa, internet bankacılığına girerek buradan 3750 TL ödeme için başvuruda bulunabilirsiniz. Girmiş olduğunuz bankanın internet bankacılığı üzerinden hesaplarım bölümüne girerek buradan kurtaran hesap, artı para veya nakit avans limitleri gibi seçenekleri seçerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Denizbank iş bankası, Akbank Finansbank ve Garanti Bankası, bu konu hakkında sizleri detaylı bilgilerini resmi internet sitesi üzerinde sunuyor.