Vakıfbank ayarladı ve hizmete sundu! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için limit 60.000 TL Oldu

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişileri 60 bin TL'ye kadar düşük faizli ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler mayıs ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek banka kredi politikalarına uygun olması durumunda Vakıfbank üzerinden 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi hemen alabilecektir. Yapılan açıklamada ayrıca Kredi ödeme tablosu hakkında da bilgiler sunulmaktadır. Vakıfbank üzerinden 60.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek ve acil kredi kampanyasından yararlanacaklardır.

Vakıfbank düşük faiz oranları ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında işlem yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmasını istemektedir. Acil ihtiyaç kredisi için başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışıyorsa son iş yerinde 12 aydır çalışıyor olması ve devlet memuru olup veya emekli olması durumunda bireysel olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanabilecektir.

Başvuru yapmak istiyorsanız zaten niyetim banka şubesine giderek veya balgamın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formu eksiksiz olarak doldurunuz hemen işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ne kadar kredi onayı aldığını göreceksiniz. 60 bin TL'ye kadar kredi onay almanız durumunda banka diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı ve varsa ihtiyaç kredisi borçlarımızı da kapatarak tek bir yerden ödeme kolaylığı da sağlayarak sizlere En fazla 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturup Kredi kullandırmaktadır.

Vakıfbank ayrıca emekli olan vatandaşlar için başlattığı Bu kampanyada emekli maaş müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşıyarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve acil kredi kullanabilirsiniz.