Kredi notu olmayan (sıfır olan) kişiler dikkat! Banka sizlere 15 bin TL ödeme veriyor

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında Garanti Bankası 15.000 TL ile 50 bin TL arasında ihtiyaç kredisini kredi notu sıfır olan ve düzenli olarak bir geliri olan vatandaşlara vereceğini açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte kredi notu sıfır olan vatandaşlar 6 ay sigorta primleri yatıyor olması durumunda veya emekli olması durumunda Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Bankaların ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa son dakika yapılan bu Kredi kampanyasına göz atabilir ve ihtiyacı olan nakit krediyi Garanti Bankası üzerinden kullanabilir. Bir Bankaya kredi başvurusunda bulunduğunu zaman sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınız hakkında bilgiler verilmektedir.

Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerine hızlı bir şekilde alabilir ve banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabilirler. Daha önce bankalar üzerinden hiçbir şekilde ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanmamış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra 0 puan olmaları yüzünden kredi hangi olamazlar. Bazı bankalar ise kredi notu sıfır olan kişilerin düzenli olarak geri olması durumunda ihtiyaç kredisi vermektedir.

Garanti Bankası da yapmış olduğu son kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların acil ihtiyaçları ile birlikte kredilerine hesaplarına yatıra bilmeleri için başvurularını almaya başladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı tanınırken ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.