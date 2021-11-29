Vakıfbank, Akbank ve Enpara Bankası 73.000 TL Ödemeleri Gelir Belgesiz Olarak Sadece Başvuru Yapanlara Vereceği Duyurdu

Gelir belgesiz 73 bin TL kredi kampanyası başladı. Bankalar 73 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde gelir belgesiz ve kefilsiz olarak bu krediye kullanabilirsiniz. 73 bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde bankalar 36 ay vade ile işlem yapıyor. Şimdi sizlere 73 bin TL kredi kampanyası yapılan bankaların başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Kredi başvurusu yapmadan önce 73 bin TL kredi kullanmak istiyorsanız bankalara daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız gerekiyor. Bankalardan kullanmış olduğunuz bu ürünleri de düzenli ödemiş olmanız durumunda kredi puanınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bankalar 73 bin TL ve özellikle de gelir belgesiz olarak sizlere bu krediyi verdikleri zaman sizin Kredi notunuza bakarak onay vereceklerdir. Gelir belgesiz olarak Kredi verildiği zaman bankalar sadece kimlikleriyle veya müşterilerin internet bankacılığı üzerinden işlem yapmaktadırlar. Bu durumda da sizden gelir belgesi istemeseler bile sigortanızın olup olmadığına veya emekli olup olmadığınıza bakacaklardır. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olduğunu biliyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 73 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 73 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 73 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı almaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere özel olarak bu kredi kampanyasından yararlanırlar. Bunun için en az 6 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız gerekiyor. Özellikle emekli maaşını bu banka üzerinden alan müşteriler 73 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredileri ve Kredi notu düşük olsa bile alabilmektedir. Alacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapmaktadır. Bu kredilerde ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabiliyorsunuz.

Enpara Bankası 73 bin TL'ye gelir belgesiz kredi başvurusu

Gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen müşteriler Enpara Bankası üzerinden de hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir. Enpara Bankası 73 bin TL'ye kadar müşterilerine gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlamaktadır. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvuruları mobil uygulama üzerinden veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki internet bankacılığını kullanarak yapılmaktadır. Banka müşterisi olan kişiler bu krediyi onay aldıklarında şubelere gitmeden hemen hesaplara atabilirler.

Akbank 73 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyen müşteriler Akbank üzerinden de 73 bin TL'ye kadar kredi alabilir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde banka hem banka müşterilerine hem de banka müşterisi olmayan kişilere gelir belgesiz olarak onay vermektedir.

Kredi başvurusu için banka şubesinin sadece kimliğinizle gidebilirsiniz. Ayrıca bu bankada bir hesabınız varsa maaş hesabınızın üzerinden alacağınız internet bankacılığı şubesi şifresi ile birlikte Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen sizlere onay verilecek ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde alacaklardır.