Faizsiz ve Helal Ödeneceği Duyuruldu, Başvuru Yapan Vatandaşlara 50.000 TL Nakit Ödemesi Başladı

50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve bu kredileri faizsiz olarak almak istiyorsanız bankaların kredi politikalarına uygun olmanız durumunda bazı katılım bankaları üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Katılım bankaları da diğer özel bankalarda olduğu gibi belirli şartları uygun olan müşterilere kredi imkanı tanımaktadır. Sizler de eğer bir bankadan kredi kullanmak istiyorsanız kredi notumuz 1200 ve üzerinde olması gelir durumunuzda da sıkıntıların olmaması gerekiyor. Kredi başvuru şartlarına uygun olan kişiler bu kredileri istedikleri zaman alabilmektedir.

Şimdi sizlere hangi bankalardan faizsiz helal kredi alabileceğiniz hakkında bilgiler verelim. Bu bankaların hiç birinde hem krediler de hem de bankacılık işlemlerinde kesinlikle faiz oranı uygulanmamaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 50.000 TL faizsiz kredi başvurusu

Katılım bankalarından en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Kuveyttürk şubelerine giderek kimliğinizi ve gelir belgenizi verdikten sonra kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler hemen aynı gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. Kuveyttürk üzerinden kredi kullanacak olan kişiler eğer sigortalı olarak çalışan bireyse kredi başvurusu yapmadan önce en az 6 aylık bir sigorta geçmişimin olması durumunda bu banka üzerinden kredi kullanabilir. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden de 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabiliyor. Banka yaptığı tüm bankacılık işlemlerinde faiz uygulamaz. Sadece kar payı oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kar payı oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız ve faizsiz helal kredi kullanmak istiyorsanız 0 yerli sermaye olan Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler özellikle kredi notu yüzünden onay olamıyorsa faizsiz emekli kredisi başvurusu yaparak 50.000 TL üzerinde de kredi kullanabiliyor.

Helal kredi başvurusu yapacağınız bu iki banka haricinde ayrıca Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası olarak diğer katılım bankaları üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası kamu Katılım Bankası olmasından dolayı daha düşük kar payı oranları ile birlikte müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunmaktadır.