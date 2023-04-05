Vakıfbank Acil para isteyen tüm vatandaşlara 5 gün içerisinde 50.000 TL ödeyecek

Vakıfbank Acil para isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında dileyen vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini ve 5 gün içerisinde bu Kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak nakit kredi kullandıracağını açıkladı.

VakıfBank Acil para isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu 50.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesinde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 gün içerisinde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu kredileri 5 gün içerisinde yapacak olan başvurularını gerçekleştiren tüm emeklileri ve sigortalı olarak çalışan kişilere de banka düşük faizli kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Vakıfbank üzerinden bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda başvurularını bankanın kendi şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte yapabilmektedir.

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi puanı 1.100 ve üzerinde olan vatandaşlar sigortalı olarak çalışıyorlar ise son iş yerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarının bu bankalar üzerinden alınıyor olması durumunda kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

VakıfBank bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için emekli olan ve çalışan kişilere öncelik tanıyacak ve kendi banka müşterisi olan kişilere de önemli bir şekilde düşük faizli kredi ödeyecektir. Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları üzerinden de Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de en düşük faizlerle krediler kullanabilir ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi ihtiyaçlarınızı bu bankalar üzerinden diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faizlerle alabilirsiniz.