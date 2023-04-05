Her söylediği gündem olan İslam Memiş baklayı çıkardı! O tarihte altın alan dört köşe olacak!

O tarihte altın alan dört köşe olacak! Her söylediği gündem olan İslam Memiş baklayı çıkardı! Altın, Türk halkının güvenli liman olarak tercih ettiği yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ise ucuz altın nasıl alınır sorusu yer alıyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarına göre, doğru yöntemlerle altın yatırımında kar edebilirsiniz. Altın yatırımında ucuz altın almanın birçok yolu bulunuyor. Doğru yöntemlerle yatırım yaparak kar elde etmek mümkün. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in tavsiyelerini takip ederek, altın yatırımınızda başarıya ulaşabilirsiniz.

Takip Et: Altın fiyatları her zaman dalgalanıyor. Fiyatlarında yaşanacak düşüşlerde ucuz altın almanın önemli yollarından biri, altın fiyatlarını takip etmek. Altın fiyatlarındaki düşüşleri yakından izleyerek doğru zamanda yatırım yapabilirsiniz. Altın Toplama: Altın toplama yöntemi de ucuz altın almak için kullanılan bir yöntem. Çevrenizdeki altın sahibi kişilerin ellerindeki fazla altınları toplama yöntemiyle ucuz fiyata altın alabilirsiniz. Renault Clio, Captur, Megane, Taliant Nisan ayı fiyatları evlere şenlik! Nisan ayı fiyat listesi el yakıyor! Altın Bilezik ve Takılar: Altın bilezik, küpe veya kolye gibi takılar, altın yatırımı yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir. Özellikle eski takıları tercih ederek uygun fiyata altın alabilirsiniz. Altın Altın'la Karşılaştır: Altın yatırımı yapmadan önce alternatif yatırım araçlarına da göz atmanız faydalı olabilir. Altınla karşılaştırarak hangi yatırım aracının daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Uzman Danışmanlık: Altın yatırımında ucuz altın almanın en önemli yollarından biri de uzman danışmanlık almak. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda yatırım yaparak kar elde edebilirsiniz.

Uzmanlara göre altın, 2023 yılının ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabilir. İNG Bank uzmanlarına göre, Fed politikaları altın fiyatları için belirleyici olacak. Mayıs ayında Fed'in fon aralığını yüzde 5-5,25'te bırakması ve 25 baz puanlık son bir artış öngörülüyor. Fed'in faiz indirimleri 2023'ün ikinci yarısında gündeme gelecek. Uzmanlar, Fed'in dördüncü çeyrekte faiz oranını 75 baz puan indireceğini tahmin ediyor. Ayrıca, reel getirilerin yılın ilerleyen zamanlarında daha düşük politika faizlerini takip etmesi bekleniyor. Bu durum da altın fiyatlarını destekleyecektir.

Altın yatırımı yapmak isteyenler için İslam Memiş'in önerileri de dikkat çekiyor. Sertifikalı altın alım satım işlemlerinde ek masraf söz konusu olmadığı gibi yüzde sıfır stopaj fırsatı da sunuluyor. İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, altın madenciliği yapan şirketler ve internet e-ticaret sitelerinden toptan altın alınabileceği gibi, hurda altın da uygun fiyatlı bir seçenek olabilir.

Altın alımı için banka ya da kuyumcu tercih edilirken yatırım süresi de dikkate alınmalıdır. Uzun vadeli yatırım için kuyumcu, al-sat işlemi içinse banka tercih edilebilir.

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