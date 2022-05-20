Vakıfbank acil nakit ihtiyacına 30.000 TL vererek giderecek! Bu bankadan hesabı olan daha şanslı...

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarında gelir belgesiz olarak 30.000 TL kredi ödemesi alabiliyor.

Düşük faiz oranları ile yapacağınız bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapacağını da söyleyebiliriz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

En yakın banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında sonucunu öğrenecek olan kişiler gelir belgesiz olarak en yakın banka şubesinden krediyi kendi hesabına yatırabilmektedir.

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderken kimlikleri ile birlikte başvuru yapması durumunda kimlik numarası sorgulaması sonrasında gelir durumuna bakılmaktadır.

Gelir durumuna bakıldıktan sonra eğer sigortalı olarak çalışıyorsanız, son işyerinde 6 aydır sigorta primlerinizin yatıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşını banka üzerinden yatırıyorsa hızlı bir şekilde emekli kredisi kullanabilmektedirler.

Emekli maaşınızın hızlı bir şekilde alacaksanız kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilmektedir. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen kişiler, maaşlarına 22 katına kadar Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve kredi başvurunuzu internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabilirsiniz.