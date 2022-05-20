QNB Finansbank banka kredi notu düşük olması durumunda 60.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. QNB Finansbank üzerinden 60.000 TL'ye kadar işlem nasıl yapılır? QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 24 ay vadeli 60000 TL ihtiyaç kredisi için başvurunuzu SMS ile yapabilmeniz mümkün olmaktadır.

Yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle banka kredi puanı düşük ve daha önce kredi onayı alamayan kişilere hizmet vermektedir.

QNB Finansbank üzerinden 60000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar, eğer daha önce bu bank üzerinde bir hesabı varsa veya kredi kullandıysa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için internet bankacılığını kullanabilmektedir. internet bankacılığı üzerinden başvurusunu yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabiliyor.

QNB Finansbank vermiş olduğu bu kredilerde 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için sadece 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluştururken, bu limitler üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli kredi verilmektedir.

Banka tarafından verilen tüm ihtiyaç kredilerinde kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmeleri için gelir durumuna bakılarak işlem yapılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve kredi onayı almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına göndermesi yeterlidir.

Sms ile yapmış olduğunuz başvuruda, kredi değerlendirme sizin kimlik numaranız üzerinden yapılarak hızlı bir şekilde hesabınıza yatırılacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kimliğinizle birlikte banka şubesine gitmeniz yeterlidir. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.