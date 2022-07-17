Vakıfbank Acil Nakit Desteğini Duyurdu! Bankamatik Önünde Kuyruk Var, Hesabı Olan ve Olmayanlar 30.000 TL Ödeme Alıyor

Devlet bankası olan Vakıfbank, 30.000 TL nakit kredi kampanyası için duyuru yaptı. Banka şubelerinden de işlemlerinizi kolayca yapabileceğiniz bu nakit kampanyasında en önemli nokta bankanın düşük faizli olarak 36 ay vadeli kredi vermesidir. Banka acil ihtiyacı olan kişiler için hazırladığı tüketici kredisi için başvuru yapmak isteyenlerin aynı gün içinde sonuç alacağını açıkladı. Nakit kullanmak isteyenler, Banka müşterisi olsun, olmasın kredi alabileceklerdir. Vakıfbank nakit kredisi için başvuru şartlarını da açıkladı! Başvuru yapmak isteyenlere hemen ödemeli kredi imkanı sunulacaktır.

Vakıfbank Kredi Başvurusu!

Kamu bankası Vakıfbank, kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka kredi şartlarını açıkladı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankadan kredi alabilmeniz için 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması gerekmektedir. 1100 ve üzerinde kredi notu olanlar, bireysel müşteri ise ve banka hesapları varsa, ATM üzerinden ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden hemen kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Emekli olan kişiler içinde verilecek olan bu kampanyanın kredi notu düşük olan vatandaşlar içinde verileceği duyuruldu. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi almanız mümkün olacaktır. Emekli kredisi için başvuru yapmak istiyorsanız, emekli kampanyasına hemen işlem yapabilecek ve daha yüksek limitlerde de kredi alacaksınız. Emekli maaş hesabınız üzerinden 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredi için 30000 TL ödenmektedir. 50.000 TL ve 100.000 TL arasında nakit kredi alacaksanız, banka 24 ay vadeli olarak sizlere kredi verir, bu kredi haricinde de sizlerin borçlarnı kapatan kredi imkanından faydalanacaklardır.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ise Vakıfbank kredisi için bankaya gitmeden de işlem yapacaktır. Banka kredi notu uygun olan kişiler, banka internet sitesi, şubeler, müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapabilir ve bu bankadan kredi alabileceklerdir.