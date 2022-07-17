Cumhurbaşkanı Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Düğmeye Bastı, İmzayı Attı! Emekli, Çalışan Maaş Alanlara Ödemeler Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli olan ve nakit sıkıntısı yaşayan kişiler için devlet destekli ödemelerin yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TV kanalında yapmış olduğu röportajda nakit alacak kişilere müjdeyi verdi. Bayramdan sonra da ödenecek olan bu nakit ödemeleri için 40.000 TL'ye kadar kamu bankaları ve bazı özel bankaların düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler, bu ödemeleri alabilecek ve nakit almak isteyenler bu ödemelerde 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödemeler yapabileceklerdir. CCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu onay sonrasında Ziraat bankası başta olmak üzere diğer bankalardan da başvuru yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, 40.000 TL'ye kadar en düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası nakit kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankasından almak kaydıyla, kredi puanı düşük olsa bile onay verecektir.

Vakıfbank : Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişilerin banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Diğer bankalarda olduğu gibi Vakıfbank üzerinden de nakit alacak kişiler, banka kredi notu uygun olması durumunda ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda sigortalılık süresinin 12 ay olmasını istemektedir. Ayrıca son iş yerinde 6 aydır çalışıyor olmanız gerekmektedir.