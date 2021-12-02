Vakıfbank 5000 TL Ödeme Yapıyor, Para İhtiyacı Olan Herkesin Hesabına Gönderiyor, ATM den Çekiliyor

Vakıfbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Vakıfbank sabah yapmış olduğunu yürü ile birlikte kendi bankası'nda hesabı olan veya maaş alan müşterilerine 5000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen hızlı bir şekilde bu banka üzerinden onay olabilecek ve 36 ay vadeye kadar kredi desteği ile işlem yapılabilecek. Vakıfbank 5000 TL başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

5000 TL onay almak istiyorsanız Vakıfbank t.c. kimlik numaranız üzerinden sizlere bir sorgulama yapacak ve bu sorgulama sonrasında Kredi puanınıza bakarak sizlere sonuç verecek. Daha önce banka çalışması olan vatandaşlar 5000 TL onay almak istiyorsa Vakıfbank üzerinde düşük faiz oranları ile ve masrafsız olarak Kredi kullanabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden 5000 TL kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda onay olacağına yazımızın başında söylemiştik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa, banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu uygun olan vatandaşlar 18 yaşından büyük olması durumunda banka bu sefer kişilerin gelir belgesine bakacak. Kredi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alması gerekiyor. Sigortalı olarak Bir işyerinde uzun süredir çalışıyorsanız ve bu iş yerinde 6 aydır prim yatıyorsa hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilir ve onay olabilirsiniz. Eğer kredi kullanmak isteyen kişiler ilk defa yeni bir işe başladı ise ve sigorta primleri yeni yatıyorsa kefil olarak 5000 TL kullanabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak istiyorsanız en yakın Vakıfbank şubesine giderek buradan hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Eğer banka şubesine gitmek istemiyorsanız size yakın olan bir VakıfBank şubesi yerine banka resmi internet sitesine girerek buradan 5000 TL onay olabilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanacak olan kişiler Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak internet şifresi ile birlikte kredi kullanabilir. Banka şubeleri üzerinden yapacak olan kişiler ve banka internet bankacılığı üzerinden başvuru yapacak olan kişiler masrafsız 5000 TL hesaba yatırabilir.