TBMM Geçti, Bankalar Ayaklandı, Akşam Gelen Haber Emekliye ve Çalışana Umut Oldu, Son Dakika Haberi

Vatandaşların son zamanlarda en çok sıkıntı yaşadıkları durumlardan bir tanesi bankalara olan dağınık borçları ve bu borçları gününde ödememiş olmasıdır. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve meclisten de geçen kamu bankaları tarafından verilecek olan borç kapatma kredisi başlıyor. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılacak olan bu kampanya devlet destekli olacağı için düşük faiz oranları ile kullandırılacak ve sadece kamu bankaları üzerinden alınacak. Kampanyaya katılacak olan kişiler sadece kredi kartı borçlarını kapatabilme leri için 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanırken diğer bankalardaki borç kapatma kredisi için ihtiyaç kredisi kredi kartı borçlarını kapatmak için 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit imkanından faydalanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen kişiler emekli maaşı alıyorsa emekli maaşı üzerinden hemen onay alabilecek. Emekli maaşını kamu bankalarından alan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile Banka borçlarını kapatmak için devlet destekli verilecek olan borç kapatma kredisinde işlem yapabilecek.

Çalışan kişiler ise borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa kamu bankaları üzerinden maaş alması veya daha önce bu bankalar üzerinden nakit kredi kullanmış olması gerekmektedir. Dağınık olan borçlarımızı kapatmak istiyorsanız banka şubelerine giderek veya bankaların resmi internet sitesi üzerinden açılan borç transferi kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz.

Devlet destekli olarak verilecek bu krediler de ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulacak. Kampanya resmi gazetede yayınlandıktan sonra Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden yapacakları duyuru sonrasında açacakları başvuru formu ile başvuruları almaya başlayacak.

Yapılacak olan Bu kampanyada güncel olan banka borçlarınız için nakit imkanından faydalanabilirsiniz. Nakit kullanacak olan kişiler bankalara daha önce Kara listede olduysa veya banka borçları icraya düştüyse bu borçları için borç transferi kredisi kullanamayacak. Kampanya yakın bir zamanda başlayacağı için şu an için faiz oranları hakkında herhangi bir bilgi yok.