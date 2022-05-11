Vakıfbank 19.000 TL'ye kadar verdiği nakit kampanyasında hemen ödemeli seçenek sundu!

Vakıfbank Açıklaması İle Birlikte Ödemede Patlama Yaşandı! 19. 000 TL Ödemede Başvuru Patlaması Yaşanıyor…

Vakıfbank, akşamüstü yaptığı açıklama ile nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlardan başvuru patlaması yaşandı. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara özel 19 bin lira tutarında ödeme yapılacak…

Vakıfbank tarafından akşam saatlerin yapılan açıklamada başvuru patlaması yaşandı. 19 bin lira ödemeli başvuruya katılım patlaması… Akşam saatlerinde banka tarafından yapılan açıklamada nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara yaşamlarını sürdürebilmeleri için özel olarak hazırlanmış 19 bin liralık ödeme imkânı sunuluyor. Vatandaşların bütçesi düşünülerek 36 ay vadeye dayanan ve ilk taksit ödemesi 3 ay kadar ertelenebilen bir seçenek sunuluyor.

Tüketici kredisi olarak yapılacak ödemede, vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayacak gereksinimleri ön planda tutarak bu kredi kampanasına katılım sağlamaları amaçlanıyor. Vatandaşların banka tarafından belirtilen şartları sağlamaları karşılığında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Koşulları karşılanması halinde banka üzerinden kimlik sorgulaması işlemi yapılarak 19 bin liralık ödeme alınabilecek. Tüm ihtiyaçlarınızı banka hesapları üzerinden karşılayabileceksiniz.

Vakıfbank, pandemi sürecinde sürekli olarak vatandaşın rahat bir şekilde hayatını idame etmesi için uygulama koyduğu takviyelere bir yenisi daha eklemiş oldu. Pandemi sonrası ön plana çıkan ekonomik bulanım birçok vatandaşı etkiledi. Ortaya çıkan ekonomik sorunları bir nebze olsun çözmek için önemli bir kampanya imza attı. Ekonomik buhran dönemlerinde yaşamını sürdürmeye çalışan ve nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden 19 bin liralık ödeme yapılacak.

Bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getiren vatandaşlar, kısa sürede kredi için başvuruları değerlendirilmeye tabi tutulacak. Yapılan değerlendirme sonucunda beklemeksizin 19 bin lira tutardaki ödeme banka hesaplarına aktarılacak.