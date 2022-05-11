Banka Kartı ve Kredi Kartı Olanlara Yeni Haber! 5.300 TL hesaplarınıza yatacak…

Alış verişlerde kredi kartı ve banka kartı kullanan vatandaşlara sevindirici haber! Kartları kullanan kişilere Garanti Bankası’ndan 5 300 lira ödeme…

Garanti Bankası olarak sorgulama yapıldıktan kısa bir süre sonra kredi ile ilgili sonuçları görebilirsiniz. Kredi alan kişiler istedikleri zaman bu krediyi belli koşullar altında müracaat yapabilecek. Bu kartlara sahip olan vatandaşlar banka şubelerine uğramadan kredi onayı alabilecek.

Kredi Başvurusu Süreci

Garanti Bankası tarafından uygun faiz oranları ile vatandaşlara kredi fırsatı sunuluyor. Bankaya başvuru yapılmak istendiğinde, TC kimlik numarası 3390 nolu numaraya mesaj olarak gönderildiğinde banka tarafından kredi itibarınızı sorgulanarak sizlere onay verilir. Gerekli denetimler yapılarak daha yüksek limitli kredilere de onay verilebilecek. İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik uygulamaya koyulan bu kampanyanın belli şartları bulunuyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllık vadeli tüketici kredisin faydalanmaları için 5 300 liralık krediye hak kazanıyor. İlk taksit ödemsini ise 3 ay sonra yapabilecek.

SGK-SSK ile Bağ-Kur lu olarak çalışan vatandaşlara ise tüketici kredisinde düşük faiz oranları uygulanıyor. 5 300 lira kredi almak isteyen vatandaşlar sadece kimliklerini banka şubelerine götürerek ya da banka şubelerine uğramadan resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunun sonucunda onay sms olarak alınabilmektedir.