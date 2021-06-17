Vakıfbank 1.37 Faiz Oranı ile Konut Kredisi Duyurusu Yaptı, 120 Ay Vade Ayda 1.700 TL Taksitli

Ev sahibi olma hayali olan kişilerin bankalardaki konut kredisi faiz oranlarının düşmesini beklemektedirler. Bu durumda bankalardan bazıları kredi kampanyalarındaki faiz oranlarını düşürerek müşterilere başvuru yapma imkanı sağlamaktadır.

Ülkemizdeki kamu bankalarından olan Vakıfbank ise sarı Panjur Konut Kredisi Kampanyası adında bir kredi kampanyası başlattı ve 120 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı sundu. Sizlerde eğer Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın belirlemiş olduğu şartlara uygun olmanız durumunda 1.37 faiz oranı ile birlikte bu bankadan 120 ay vadeli konut kredisi kullanabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de konut kredisi faiz oranlarının düştüğünü açıklamasını yaptı. Kredi başvurusu yapacak kişilerin de hızlı bir şekilde kredi onayı alacağında ilettiler.

Vakıfbank Kredi Şartlarını Duyurdu

Vakıfbank üzerinden de kredi başvuru şartları belli oldu. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi gibi konut kredilerinde faiz oranları düşürüldü. 120 ay vadeye kadar verilen bu kredileri kullanabilmeniz içinde bazı şartlar mevcuttur. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin krediyi ödeyebilmeleri için gelir belgelerinin olması gerekiyor. Ayrıca kredi kullanacağınız evin sizin aldığınız fiyat üzerinden değil, bankanın belirlemiş olduğu ekspertiz değeri üzerinden kredi kullandırılmaktadır. Bankanın belirlemiş olduğu ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar Vakıfbank konut kredisi imkanı sizlere sağlamaktadır. Ayrıca, geriye kalan yüzde yirmilik kısmı bankaya teminat olarak vererek, kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca banka, sicilinin temiz olması gerekmektedir. Evli olan kişilerin ise eş rızası belgesi olması şartı vardır. Eşiniz ile banka şubelerine giderek buradan eş rızası belgesini imza atmanız gerekmektedir. Kredi almak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, Vakıfbank üzerinden oranında kredi kullanabilirler.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler gibi konut kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler de belirli şartları ve evraklar ile birlikte kredi başvurusu yapabileceklerdir. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi, alacağınız evin tapu belgeleriyle birlikte başvuru yaptıktan sonra kredi değerlendirmeye gelecektir. Kredi değerlendirmesi sonrasında banka kredi onay verirse, 1100 TL değerindeki ekspertiz ücretini yatırarak bankadan ekspertiz talep edecek ve aldığınız eve bir ekspertiz gönderilecektir. Ekspertiz, bulunduğunuz ilin durumuna göre, bir hafta içerisinde gelecek ve bankaya rapor sunacaktır. Bu raporda, evin ne kadar değerli olduğu söylenecektir. Evin değerinin yüzde seksen'ine kadar banka üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz. Vakıfbank konut kredisi sadece banka şubesinden yapılan başvurularda verilecektir. İnternet üzerinden veya SMS ile konut kredisi başvurusu yapamazsınız.

Vakıfbank üzerinden verilen konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz. Pandemi döneminde başlayan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası konut kredisi kampanyaları içinde geçerlidir. Kredi aldığınızda ilk taksiti ertelemesini 3 ay kadar yapabiliyorsunuz. Vakıfbank, diğer bankalara nazaran daha esnek ödeme tablosu oluşturan bankaların başında geliyor. Aylık ödemeler, yapabileceğiniz gibi iki ayda bir ödemeli 3 ayda bir ödemeli, artan ödemeli, azalan ödemeli gibi ödemeleri de bu bankadan yapabilirsiniz.

