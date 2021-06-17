16 Haziran Reyting Sonuçları Belli Oldu, En Çok İzlenen Program Hangisi? Kuruluş Osman Reyting ne kadar? 16 Haziran Çarşamba reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...

16 Haziran günü TV ekranlarında Kuruluş Osman, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı gibi diziler ile birlikte, EURO 2020 karşılaşması olan A Milli Takımımızın maçı da yer aldı. Dün akşam yayınlanan Dizi, Spor, Yarışma ve Haber programlarında en çok izlenen hangisi oldu merak ediliyor.

16 Haziran'da ATV'de reyting rekortmeni dizi olan Kuruluş Osman, Star TV ekranlarında Ada Masalı, SHOW TV ekranlarında Cam Tavanlar, TRT 1 Ekranlarında Türkiye Galler ve İtalya İsviçre maçları, FOX TV'de Sen Çal Kapımı yayınlandı. Yayınlanan bu programlarda reyting rekorunu kimin aldığı merak ediliyor.

16 Haziran 2021 Reyting Birincisi

16 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra, Aşağıdaki Listede sizlere söyleyeceğiz.