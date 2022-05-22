Vakıfbank 100.000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin tercih ettiği kamu bankaları sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaya çalışıyor. Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler de 100.000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 24 ay vadeli olarak ödeme tablosunu oluşturduktan sonra Bu bankanın 1.64 faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu kredilerde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin Vakıfbank kredi şartlarına uygun müşteri olması durumunda aynı gün içerisinde kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz. Bireysel müşterilerin katılabileceği bu Kredi kampanyasında emekli olan kişiler kredi onayı almak istiyorsa banka kredi puanı düşük olsa bile VakıfBank şubelerine emekli maaşını taşımaları durumunda şartsız ve masrafsız bir şekilde kredi kullanabilecektir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek Bu banka üzerinden 100.000 TL kredi kullanabiliyor. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlar başvurularını internet sitesine girerek yapabilir veya banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapabilir.

Emekli olan vatandaşlar paraya ihtiyaçları olması durumunda en yakın Vakıfbank şubesine giderek maaş taşıma işlemlerinde bu bankaya yapmak istediğini belirtir ise Kredi başvurusunda bulunduktan sonra maaşının 22 katına kadar kredi kullanabiliyor.

Vakıfbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya uygulamalar üzerinden Vakıfbank mobil uygulamasını indirerek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 12 aylık sigorta geçmişi olması emekli olan kişiler ise emekli maaşlarının Bu banka üzerinden alması şarttır.

Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de başvurularınızı yapabilirsiniz. Kamu bankalarının resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan diğer Kredi kampanyalarına da göz atabilir ve ayrıca banka borçlarınızı kapatmak için kredi kullanmak istiyorsanız boş transferi Kredi kampanyalarına katılarak yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.