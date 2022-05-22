Emekliye müjde! Nakit isteyen 7000 TL ödeme alıyor, Başvuru nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşların 7.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecekleri son dakika kampanyasını Yapı Kredi Bankası duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil durumlarda kredi kullanmak isteyen kişilere gelir belgesiz olarak sadece emekli kredisi adı altında 7.000 TL'ye kadar Ödeme yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilerin Kredi notuna bakmadan onay vermektedir.

Emekli olan vatandaşların bu kampanyalara katılabilmeleri için banka üzerinden maaş alması durumunda hemen gelir belgesiz olarak 7000 TL ödeme 36 ay vadeli olarak kendi hesaplarına yatmaktadır. Emekli maaşı alan kişilere 7000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde hızlı bir şekilde başvuru imkanı sunulurken ayrıca banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de işlem yapma olanağı sunulmaktadır.

Emekliye 7000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşlar 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Emekli hesabınız üzerinden 7000 TL ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilecek ve 36 ay vadeye kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa cep telefonları üzerinden mesaj atarak hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ne kadar kredi onayı aldığınızı öğrenmek istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına gönderilen mesajda kişinin t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığının mesajı gelmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar banka internet bankacılığını kullanarak da 7000 TL gelir belgesiz masrafsız internet bankacılığı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.