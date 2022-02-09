Vakıf Bank Emekli Vatandaşlara Maaşın 20 Katı Kredi Vereceğini Açıkladı!

Vakıf Bank emekli vatandaşlara destek olmaya devam etmektedir. Açıklanan son kampanyada emekli maaşlarının 20 katı kadar ihtiyaç kredisi vermeye başlandı.

Emekli vatandaşlar, genellikle kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredi başvurularını gerçekleştirmeyi tercih ederek işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacı yalayan kişiler, Vakıf Bank üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlar ise aynı zamanda emekliler ise emekli maaşını Vakıf Bank’a taşımaları durumunda alıkları maaşın 20 katına varan tutarda ihtiyaç kredi imkanından faydalanabilmektedir. Vakıfbank, kendi resmi web sitesi üzerinden, ayrıca sosyal medya hesapları aracılığı ile başlattığı bu duyuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlar, zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde Vakıf Bank üzerinden kredi kampanyasına katılım gösterebileceklerdir. Vakıf Bank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler, maaşlarının 20 katına varan limitlerde olan kredi kullanmak istiyorlar ise en yakın banka şubesine başvuru yapabilir ya da banka şubelerine gitmeden, internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat kredi kampanyasına katılım sağlayabileceklerdir.

Kampanyaya katılım sağlamak isteyen emekli kişilerin, 70 yaş sınırında olması ve de emekli maaşını Vakıfbank aracılığı ile alması halinde bankadaki kredi notu düşük olsa dahi kredi onayını rahatlıkla alabileceklerdir. Vakıfbank 50.000 TL’ye kadar limitli olan ihtiyaç kredi kampanyalarında 36 aylık vadeler ile işlem yapabilirken, 50 Bin TL ve üzeri limitlerde 24 aylık vade seçeneği ile nakit ihtiyaç kredi imkanları sunulmaktadır.

Emekli vatandaşlar, kredi başvurularında düşük limitli nakit kredi onayı aldılarsa bankaya yüksek limitli krediler için kefil ya da ipotek uygulayarak söz konusu bu yüksek limitli kredileri alabilmektedir. Vakıf Bank emekli kredisi için başvuru yapmak istiyor iseniz sizlere en yakın banka şubesine giderek, kimlik ibraz edilebilir ve bu banka üzerinden maaş alıyorsanız emekli maaş hesapları üzerinden alınacak olan internet şifresi ile beraber bankanın mobil uygulamasını kullanarak 7 gün 24 saat zaman sınırı olmadan ve beklemeden hemen ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Vakıf Bank, yapmış olduğu kredi kampanyasında yalnızca emekli vatandaşlar için değil, bireysel olarak sigortalı çalışan ve devlet memurları olan vatandaşlar için de kampanya katılımı mümkün hale getirmiştir. Nakit ihtiyaçlarında hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvuruları yapılabilmektedir.