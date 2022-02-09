Bankamatik Kartını Aktif Olarak Kullanan Kişilerin Alabilecekleri Limit 15.000 TL Oldu! Son Dakika Açıklandı

Bankamatik kartını aktif olarak kullanan vatandaşlar, bankalardan kolay bir şekilde acil nakit ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Nakit para ihtiyacında olan vatandaşlar, eğer herhangi bir banka üzerinden bankamatik kartı kullanıyor ise o banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve de zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kredilerine onay alabilmektedir. Nakit ihtiyacında olan vatandaşlar, 15 Bin TL’ye kadar, nakit kredi ödemesi almak istemeleri halinde bankamatik kartı kullanarak alacakları bu kredi ile hızlı bir şekilde beklemeden banka üzerinden işlemler yapabilir ve de kredi kullanabileceklerdir.

Deniz Bank başlattığı bu özel kampanyada kendi bankası üzerinden bankamatik kartına sahip olan vatandaşlara 15 Bin TL ve üzerindeki meblağda nakit kredilerin verileceğini açıkladı. Banka tarafından verilecek olan kredilerde, banka kredi notuna uygunluk kriterlerine uyacak şekilde işlem yapacaktır. Bu kredide 36 aylık vade seçeneklerine kadar kredi kullanımı mümkün olacaktır. SMS ile ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir ya da bankanın resmi web sitesi aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak ve zaman kaybetmeden sonuç öğrenmek de mümkündür.

Deniz Bank üzerinden SMS ile kampanyalı ihtiyaç kredi başvurusu yapmak istiyor iseniz, Cep telefonları üzerinden mesaj uygulamasına giriş yaparak kredi başvuru mesajının atılması yeterli olacaktır. Bu mesaj sonrasında yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir zaman dilimi içinde kredi başvuru sonuç bilgisi iletilecektir. Cep telefonlarından SMS bölümüne giriş yaparak kredim, boşluk, T.C. kimlik numarasını yazılarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderilmesi gereklidir. Bu sayede de kredi başvuru bir mesaj ile yapılabilmektedir. 3280 numarasına gönderilen bu başvuru mesaj sonrasında kredi onayı verildiyse kredi kullanımı için belirli bir limit verilecektir ve de bu limite kadar olan tutarları en yakın Deniz Bank şubesine başvuru yaparak zaman kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde bu kredi miktarları kullanılabilecektir. Eğer banka üzerinde banka hesabı var ise yine banka şubesine başvuru yapmadan Deniz bank hesabı üzerinden alınacak olan internet bankacılığı şifresini kullanarak kredi başvuruları gerçekleştirilebilir ve de bankanın mobil uygulaması üzerinden banka şubesine başvurmadan bankamatik hesaplarına 15 Bin TL ödeme alınabilmektedir.