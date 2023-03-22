Uzmanlardan Uyarı Geldi! EYT’li Olup Çalışmak İsteyenler Dikkat!

EYT düzenlemesi Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasa kimleri kapsıyor. 2023 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? EYT’li olarak çalışmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Uzmanlardan uyarı geldi! EYT’li olup çalışmak isteyenler dikkat! İşte Uzmanlar tarafından yapılan uyarının detayları…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde mutlu son yaşanıyor. Yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile iki milyondan fazla kişi emekli olabilecek. Başvuru süreçleri devam ediyor. Şimdi gözler emekli olarak çalışmak isteyenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesinde. Merak edilen konu EYT’li olarak çalışmak isteyenler ve işverenlerin bu durumda ne yapacakları konusunda.

Uzmanlardan bu konuda uyarı geldi. Kimse bu hataya düşmesin! İşte konu ile ilgili detaylar… Meclisten geçerek Resmi Gazete ’de yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde başvurucu süreci başlarken nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. EYT düzenlemesinden faydalanan kişilerin tekrardan çalışmaya devam etmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Hem işverenler hem de işçilerin bu noktada kafası karışık durumda.

Eyt’li Olarak Çalışmak İsteyenlere Uyarı!

Milyonlarca kişi emekli olmasının ardından tekrar çalışmak istiyor. Yasanın çıkması ile birlikte nasıl bir sürecin işleyeceği merak ediliyor. EYT’li olarak çalışmak isteyenlerin bu konuda net bir bilgisi bulunmuyor. Konu ile ilgili bilgiler Sosyal Güvenlik Uzmanları tarafından açıklandı. Merak edilen konular hakkında detaylı bilgi verildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için uygulamaya koyulan düzenleme 3 Mart 2023 tarihi itibari ile Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. 5 milyona yakın kişiyi etkileyen düzenleme ilk planda 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlıyor. Kanunun ön plana çıkardığı şartları sağlayanlar e devlet ve SGK üzerinden başvuru yapabilecek. Yaş şartı aranmaksızın prim şartını sağlayan her vatandaş emekli olabilecek.