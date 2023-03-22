Emeklilere Müjde! Halkbank'tan Düşük Faizli Kredi

Türkiye’de emeklilerin çok önemli bir kısmı ekonomik sıkıntılar ile yüz yüze kalıyor. Borcu borç ile kapatarak aydan aya erteleyen emekliler finansal açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Yüksek enflasyondan dolayı her ay artan masraflar emeklilerin bütçesinde sorun haline geldi. Halkbank tarafından emeklilere verilen düşük maliyetli ihtiyaç kredisi ile emekliler derin bir nefes alacak. Halkbank ihtiyaç kredisinden kimler faydalanabilir, kredi faiz oranı ve vadesi ne kadar? Halkbank'ın emekli müşterileri tarafından merak edilerek araştırılan soruların cevabı siz değerli okurlarımız için haberimizin devamında yer alıyor. İşte merak edilen o detaylar ve daha fazlası.

Emeklilere Özel Kredi

Halkbank’ın emeklilere özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyası büyük ses getirdi. Emekliler Halkbank’a başvuru yaparak uygun kredi paketlerinden faydalanabiliyorlar. Kredi paketinin koşullarını belirleyen Halkbank, krediye ilişkin açıklama yaparak emekli müşterilerini bilgilendirdi. Halkbank tarafından açıklanan şartları sağlayan emekliler düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmaya hemen başlayabilirler. Halkbank ihtiyaç kredisi vade süresi ne kadar? Sorunun yanıtı haberimizde.

36 Ay Vade Seçeneği

Halkbank’ın emeklilere özel olarak hazırladığı kredi kampa vadesi merak edilerek araştırılıyor. Halkbank ihtiyaç kredi vadesi ne kadar? Halkbank ihtiyaç kredisini kullanmayı düşünen emeklilere 36 ay vade imkanı tanınıyor. Halkbank’ın emekli müşterileri için hazırladığı kampanyanın limiti belli oldu. Emekli müşteriler en fazla 50 bin TL’ye kadar kredi çekebilecekler ayrıca bu kredi paketinde ihtiyaç kredileri 36 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Fakat kredi tutarı daha yüksek olur ise o zaman kredi hesaplaması tekrardan yapılacak. 50 Bin TL ile 100 Bin TL arasındaki miktarlarda ihtiyaç kredileri 24 aya kadar vade seçeneği kullanılabilecek. Eğer müşteri 100 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi çekmek isterse o zaman maksimum 12 ay vade ile krediyi geri ödeyecek. 100 Bin TL ve üzerinde bir ihtiyaç kredisi kullanmak çoğu emekliye ödeme zorluğu yaşatacağı için bu krediyi kullanmak pek ihtimal dahilinde değil.

Müşteriye Özel Ödeme Planlaması

Halkbank’ın emekli müşterileri ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda kişiye özel ödeme planı hazırlatabilecekler. Halkbank emekli müşterilerine özel olarak ihtiyaç kredisini ödemek isteyen kişilere farklı ödeme seçenekleri de sunacak. İsteyen emekliler ödemelerini alışa gelmişin dışında her ay değil de 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli, artan taksitli, azalan taksitli gibi ödeme seçeneklerini seçerek de ödemelerini yapabilecek. Halkbank ihtiyaç kredisi maliyet tablosunu siz okurlarımız için haberimizde yer verdik.

Halkbank 30 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Halkbank tarafından emekli müşterilere özel olarak hazırlanan ihtiyaç kredisinde aylık %1,69 oranında faiz uygulanıyor. 36 ay vade seçeneği ile 30 Bin TL ihtiyaç kredisi kullanan emekliler bankaya her ay 1.606 Türk lirası taksit ödüyor.