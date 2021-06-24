Uzayın Sınırına 125.000 Dolarlık Balon Gezisi

Bir Florida şirketi, bir pilot ve devasa bir keşif balonundan sarkan basınçlı bir kapsülün içinde sekiz yolcuya kadar yolcuları bir sıcak hava balonunun yüksek teknolojili bir versiyonunda uzayın kenarına uçurmayı planlıyor.

İnsanlı uzay uçuşu şirketi Space Perspective, 2024'ün başlarındaki uçuşları için Spaceship Neptune'de rezervasyonlar alıyor ve biletler, kişi başına 125.000 $ 'dan yaşam boyu bir kez parantez içinde sıkı bir şekilde fiyatlandırılıyor.

İade edilebilir rezervasyon depozitoları, Birinci Yıl uçuşları için gereken daha yüksek peşinat ödemeleri ve sonraki rezervasyonlar için azalan şekilde kademelidir.

Açılış test uçuşu 18 Haziran'da Florida, Titusville'deki Space Coast Spaceport'tan başladı. Altı saat 39 dakikalık uçuş mürettebatsızdı, ancak gemideki kameralar gün doğumunda Dünya'nın çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı.

Space Perspective, test uçuşunun, bir ferahlık barı ve sosyal medya yetenekleri ile uzay turistlerini keyifli gezi turlarına çıkarma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyor.

Space Perspective'in kurucusu ve eş CEO'su Jane Poynter, "İnsanların uzaya erişim şeklini temelden değiştirmeye kararlıyız - hem Dünya'daki yaşama fayda sağlamak için çok ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak hem de gezegenimizi nasıl gördüğümüzü ve gezegenimizle nasıl bağlantı kurduğumuzu etkilemek için" dedi.

Space Perspective'in ilk uçuşları Florida'dan kalkacak olsa da, şirket dünya çapında ek fırlatma alanları planlıyor.

Altı saatlik yolculuklar, Dünya atmosferinin