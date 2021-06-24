Erdoğan Milletvekillerine Talimat Verdi, Sözcü Çelik Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatları ile ve milletvekilleri ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından aktarıldı. Sözcü Çelik, pandemi koşullarının getirmiş olduğu mesafelerin olduğunu ve normalleşme süreci ile ilgili alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Milletvekillerimizin ve teşkilatımızın geçmişte yaptığı gibi yaz döneminde vatandaşlar ile bir araya gelip yoğun bir çalışma dönemi geçireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleri ile bir araya gelip toplantı yapması ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı.

Toplantı sırasında devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmeleri hakkında görüşlerin paylaşıldığını ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teşkilatımıza ve milletvekillerimize söylediği vatandaşlar ile daha yoğun bir arada olmak gerektiğidir” dedi. Terör ile mücadele konusu ve milletvekillerinin illerine göre değerlendirmeleri, dış politikada Afrika ve Avrupa ile ilişkilerin masaya yatırıldığı ifade edildi ve Türkiye'nin pozitif ayrışan yöntemlerinin de paylaşıldığı açıklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeler hakkında açıkladıkları bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Toplantıda, yeni anayasa sürecine sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapıldı ve Türkiye'de sivil anayasa arayışının bulunduğu söylenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceği, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin güçlü şekilde sahip çıktığı ve bunun hayata geçirilmesi ile ilgili değerlendirmelerinin olduğu aktarıldı.

Azerbaycan ve NATO'daki ziyaretlere ilişkin değerlendirmeler de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya yine milletvekilleri ile bir araya geleceği ve bu serinin aynı şekilde devam edeceği söylenildi. Belediye başkanları ile de devam ettiğine dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Çelik, teşkilatımız, merkezimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini aktardı.