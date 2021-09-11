Uzak Şehrin Masalı İlk Bölüm Gelişmeleri!

Pazar gününde Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisi iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak. Barış Kılıç, Aslıhan Güner, Timur Acar ve Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı proje, izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Dizinin tanıtımlarından sonra seyirci araştırmalar gerçekleştirdi ve ilk bölüm gelişmelerini merak etti.

Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin yeni sezonun en etkileyici dizilerinden birisi olması bekleniyor. Başarılı olması beklenen yapımlar arasında bulunan proje çekimlerinin ise Kars'ta gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Dizi sayesinde bölgenin turistik ve tarihi yönlerinin de tanıtılması ile ilgili katkı sağlanacak.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner yeni dizisinde “Umay” karakterine hayat verecek ve dikkatleri üzerinde toplayacak. 2 sezon boyunca Kuzey Yıldızı dizisinde komedi performansı sergileyen Güner, bu kez dram performansı ile sevenleri karşına çıkacak.

Barış Kılıç ise Yasak Elma isimli diziden ayrılması sonrasında Uzak Şehrin Masalı isimli dizide erkek başrol olarak yer aldı. Aslıhan Güner ile Barış Kılıç’ın yanı sıra, Timur Acar ve Begüm Birgören gibi iki yetenekli isim de projede rol alacak.

Projenin bir bölümünde Demirkan Konağı’nda bir deprem yaşanacak ve Umay'ın hayatındaki bütün taşlar değişecek. Umay, senelerdir kocası Affan'ın zulmüne çocukları için katlanırken bu olay onun için bir dönüm noktası olacak. Çocukları alıp evini terk etme kararı alan Umay, doğup büyüdüğü Eskitepe’ye gidecek.

Bir süredir kırgın olduğu ablası ile küskünlükleri geride bırakıp el ele verecek olan Umay, yeni hayatına başlayacak. Fakat Umay’ın karşısına çıkacak olan gizem dolu ve mazisi karanlık olan adam, her şeyi altüst edecek.

Dram türünde ekranlara gelecek olan dizi izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ile de ilgi çeken proje, 12 Eylül Pazar gününde ekranlara getirilecek.