Falakacının Eşi, Diğer Kadınlardan Haberinin Olmadığını Söyledi!

Kayseri'de meydana gelen olayda Erkan T. isimli kargo çalışanı, kadınlar ile para karşılığında anlaşıyor ve eşarp ile kelepçe kullanarak kadınları bağlayarak görüntülerini kayıt altına alıyordu. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Erkan T.’nin 33 yaşındaki eşinin ifadesi ortaya çıktı ve detaylar merak konusu oldu.

H.T. isimli eş, polis ekiplerine verdiği ifadesinde eşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra, eşinin zaman zaman kendisini falakaya yatırdığını da belirtti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında diğer kadınları gördüğünü açıklayan H.T., diğer kadınlardan hiç haberi olmadığını ve görüntüde bulunan kadınların kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olan 33 yaşındaki H.T. isimli kargo çalışanı, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıyor, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlıyor ve gözlerine de uyku bandı geçirerek falakaya yatıyordu. Kargo çalışanının Kayseri Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Güzel ve çirkin şeklinde ayrım yapan kargo çalışan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan güzel olarak isimlendirdiklerine 500, diğer taraftan çirkin olarak isimlendirdiklerine ise 250 TL ödeme yapıyordu. Bunun yanı sıra, falaka görüntülerini de kayıt altına almayı ihmal etmeyen kargo çalışanı, iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderip bilgi veriyordu.

Anne ile babasının ev sahibi olan N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması ardından karga çalışanı olan Erkan T. hakkında “cinsel taciz” ve “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. Kargo çalışan Erkan T., edinilen son bilgilere göre dosya kapsamında gözaltına alındı fakat falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması gelişmesi üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest bırakıldı.

Erkan T.’nin eşi H.T. ise 10 senelik evli olduklarını ve 2 çocuklarının olduğunu söyledi. Ortaya çıkan görüntülerde falakaya yatırılan kadınlardan birisinin de kendisi olduğunu söyleyen H.T., iki çocuğunun ve ev huzurunun bozulmaması için eşinin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldığını anlattı.