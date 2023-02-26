Usta Oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını Dizisinde Alkış Topladı

Bugüne kadar 21 bölümünü ekranlarda yayınlayan Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranında Cuma akşamlarında izleyici ile buluşuyor. Yüksek uyumları ve enerjileri ile çok konuşulan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ise projenin gözde oyuncuları. İki genç isim ile beraber dizinin oyuncu kadrosuna usta isimler de performans sergiliyor. Çetin Tekindor da bu usta isimlerin başında geliyor ve izleyici karşısına çıkıyor.

Usta oyuncu dizi hikayesinde Halis Ağa olarak rol alıyor ve çok etkileyici bir şekilde gençlere örnek olabilecek performanslar ortaya koyarak dikkat çekiyor. Ekran başında bulunan izleyicileri her sahnesiyle derin bir şekilde etkileyen başarılı oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisinde şapka çıkarttırıyor.

Halis Ağa karakteri masada yemek sırasında tüm ev halkını toplayarak onlara ağır sözler ile yükleniyor. Bu şekilde milyonlarca izleyicinin diziye duyduğu heyecan artıyor ve Çetin Tekindor'un ne kadar başarılı bir oyuncu olduğu gözler önüne seriliyor. Karizması ile ne kadar büyük bir yetenek olduğunu her yeni bölümde gözler önüne seren Çetin Tekindor genç oyuncular ile aynı sette yer alarak onlara da büyük bir fırsat tanıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi iki oyuncu için de Çetin Tekindor ile aynı sette yer almak çok büyük bir şans. Her iki genç oyuncu da Çetin Tekindor ile beraber aynı dizide rol alarak Tekindor'un oyunculuk yeteneklerinin sırlarını keşfediyor ve gözlem yapma şansı buluyor.

Sosyal medya hesaplarında da Yalı çapkın dizisi hayranları Çetin Tekindor'un sahnelerini paylaşıyor ve oyuncuya duydukları hayranlığı ifade ediyor. Alkışlar her yeni bölümde Çetin Tekindor’a gidiyor ve usta isim ekranda devleştikçe devleşiyor. Seyirci grubunu kendinden alıp adeta dizinin içindeymiş gibi hissettiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümü ile seyirci kitlesini kendisine çekmeyi başarıyor.