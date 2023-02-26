Çöp Adam ile İstanbullu Gelin Dizileri Arasında Dikkat Çeken Benzerlik

İstanbullu Gelin dizisi yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarına damgasını vurmuştu. Ünlü oyuncu Tilbe Saran ,psikolog olarak dizinin senaryosuna sonradan dahil olmuş ve izleyiciler üzerinde dikkat çekici bir etki bırakmıştı. Tilbe Saran İstanbullu Gelin dizisinde Fırat Tanış tarafından hayat verilen karakterin gittiği psikolog olarak performans sergilemişti. Dizide canlandırdığı karakter ile farklı bir dizinin de ortaya çıkmasında rol alan ünlü oyuncu ekranların sevilen bir yüzü.

Kırmızı Oda dizisi Adem karakterinin psikolog seanslarından sonra ortaya çıkmıştı ve Binnur Kaya'nın başrolünde olması sebebiyle izleyici grubunun ilgisiyle karşı karşıya gelmişti. Bunun yanı sıra Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin ve Çöp Adam dizileri aynı yapımcının projesi olarak ekranlarda yer alıyor. OGM Pictures projeleri arasında bu tür geçişkenliği çoğu zaman uyguluyor ve bu durum ekranlarda görülüyor.

Star TV dizisi olan Çöp Adam isimli projede de benzer bir durum yaşanacak ve Tilbe Saran tekrardan psikolog karakteri ile ekranlara dönüş yapacak. Çöp Adam dizisinde Saran etkileyici bir oyunculuk sergileyerek Engin Altan Düzyatan ile görüşmeler gerçekleştirecek. Her ne kadar başarılı oyuncu Tilbe Saran İstanbullu Gelin dizisi ardından birkaç projede yer almış olsa da Çöp Adam dizisiyle televizyon ekranına dönüş yapacak. Bu durum oyuncunun hayranlarını memnun etti ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Tamer, Peri karakteri için sorunlu ve hasta olduğunu belirtecek ve onun deli olduğunu düşündüğünü açıklayacak. Tamer karakterinin bunu bilmesine rağmen onu çok sevdiğine göre kendisinin de hasta olup olmadığını sorgulaması seyirci grubunun canını sıktı. İzleyici grubu ise Tamer'in tanımadığı kadını kaçırıp mahzene kapatması sonra işkence ettiğini ve daha sonra o kadına deli demesinin akıl tutulması olduğunu söyledi.