Ünlü Sunucu Çağla Şikel Kaan Yıldırım Hakkında Açıklama Yaptı

Şarkıcı Hadise ile bir süre önce birlikteliğini noktalayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile sunucu Çağla Şikel’in birlikte olduğu öne sürülmüştü ve konu hakkında çok sayıda yorum yapılmıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken Çağla Şikel de sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı ve çıkan aşk haberlerini yalanladı. Kaan Yıldırım ile manken ve başarılı sunucu Çağla Şikel hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım geçtiğimiz ay başarılı şarkıcı Hadise ile ilişkisini noktalamış ve sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklama ile ayrılık haberin doğru olduğunu belirtmişti. Daha sonra ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın manken ve sunucu Çağla Şikel ile yakınlaştığı ve bir mekanda beraber eğlendiği iddia edilmişti. Alaçatı'da bulunan bir mekanda Çağla Şikel ile Kaan Yıldırım'ın samimi bir şekilde eğlendiği görülürken dikkat çeken çiftin daha sonra Urla'da baş başa yemek yediği de konuşulmuştu.

Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan olay hakkında ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel Instagram hesabından açıklama yaptı ve yapmış olduğu açıklama ile adeta suskunluğunu bozdu. Sunucu ve manken Şikel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlarken sosyal medya hesabından da net ve kısa bir yazı paylaşarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Hayatında biri olduğu zaman söyleyeceğini ifade eden ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel Instagram hesabından yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü mankenin ismi geçtiğimiz yıl da Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğini yaklaşık olarak 5 sene önce bitiren ünlü manken Çağla Şikel hakkında işletmeci Aydın Gürkan ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Fakat ikili, haklarında çıkan bu söylentileri yalanlarken haberin doğru olmadığı da anlaşılmıştı.