Son Dakika kredi haberi: Uzman İsim Müjdeyi Verdi: Kredi Çekemeyenlere O Banka 10.000 TL Veriyor, Kimse Bilmiyor. Fibabanka tarafından yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte, uygun faizlerle kredi verilecek. 10000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi, şartlara uygun olan kişilere anında kullandırılacak. Kredi alamıyorum diyenlere, Fibabanka üzerinden 10 bin TL kredi kampanyası başladı. Kredi alamıyorum diyenler, Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 10.000 TL kredi alabilirler.

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kimlik numaranızı alarak bir sorgulama gerçekleştirir. Bu sorgulama sonrasında ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. Genellikle bankalar kredi notu yüksek olan kişilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Bu durumda da kredi notu düşük olan ve bankalardan onay alamayan kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Bazı bankalar bu kişilere özel kredi kampanyaları yapıyor. Fibabanka da bu bankalardan bir tanesidir.

Fibabanka düşük kredi notuna nasıl kredi veriyor?

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman kredi notunuz 1200 ve üzerinde ise 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak verilen ihtiyaç kredilerinde Kredi notu düşük olan kişilere ise en fazla 10 bin TL kredi verilmektedir. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda eğer kredi notunu düşükse ve 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerine giderek başvuru yapmanız ve yanınızda bir kefil götürmeniz gerekmektedir. 10.000 TL kredi için kefil olacak kişinin de banka kredi notunun yüksek olması gerekiyor.

Fibabanka 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalardan kredi notunuz yüzünden onay alamıyorsanız, Fibabanka üzerinden 10.000 TL başvuru için sadece şubelere gitmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığımızda banka sizi kendi şube yetkisinde değerlendirerek, kefilinizle birlikte krediyi verecektir. Ama eğer internet üzerinden veya mesaj atarak kredi başvurusu yapacaksınız Fibabanka bu krediye sizlere vermez. Çünkü sistemsel olarak kredi notunu düşük olduğu için başvurunuz onaylanmayacaktır. Bu sebeple size en yakın Fibabanka şubesine giderek 10.000 TL kredi başvurusu yapabilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yaparken sizin ve ailenizin kimlik bilgisi ve gelir belgeleri yanında olması yeterlidir.

Kredi notu iyi olanlara Fibabanka kredisi nasıl alınır?

Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilere Fibabanka SMS ve internet üzerinden kredi imkanı sunmaktadır. Fibabanka SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kimlik numaranızı 34 22 mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. Banka kredi başvurunuz değerlendirilecek ve kredi sonucunu cep telefonunuza gönderecektir. Olumlu olan kredinizi en yakın Fiba banka şubesinden kimliğinizle kullanabileceksiniz. Eğer bankada bir hesabınız varsa bu bankanın internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak Fibabanka üzerinden kredi kullanabilirler. 50.000 TL'ye kadar verilen bu ihtiyaç kredilerin den daha fazla almak istiyorsanız, bankaya ipotek vererek ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.