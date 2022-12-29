Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'ın Kızı Sare, Annesine Çok Benziyor

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, son olarak 2017 yılında izleyici karşısına televizyon ekranlarında çıkmış ve İçerde isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak performans sergilemişti. Söz konusu dizide Handan isimli karaktere hayat vererek hayranları ile buluşan sevilen oyuncu Tuba Ünsal sıklıkla rol aldığı projeler ile magazin gündeminde yer alıyor ve adından söz ettiriyor. 2017 yılında İçerde dizisinde rol alan başarılı oyuncu Tuba Ünsal daha sonra dizi macerasına uzun bir ara verdi ve farklı bir proje ile ekranlara dönmeyi seçti. Uzun bir ara ardından Star TV projesi olan Gecenin Ucunda isimli diziyle tekrardan hayranları karşısına çıkan başarılı oyuncu yaptıkları ile merak konusu oluyor.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun başrolde performans sergilediği Gecenin Ucunda dizisinde Kadir Doğulu tarafından hayat verilen Kazım karakterinin karısı olan Nermin Işık rolünü canlandırıyor. Dizinin önceki bölümlerinde sevenlerine bir sürpriz yapan oyuncu bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Nermin Işık karakterinin küçüklüğüne Gecenin Ucunda isimli televizyonun dizisi projesinde yer verilmiş ve Tuba Ünsal hayranları diziyi ilgiyle izlemişti. Ünlü oyuncunun küçüklüğü Tuba Ünsal'ın 12 yaşındaki kızı Sare tarafından canlandırılmış ve anneyle kızı Gecenin Ucunda dizisinde birlikte performans sergilemiş olmuştu.

Sosyal medya hesabından bu anları yayınlayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal kendisine tıpatıp benzeyen kızı Sare'nin yer aldığı bölümün videosunu takipçileri ve hayranları ile paylaşmayı ihmal etmedi. Oyunculuk macerasında kızı Sare'nin emin adımlarla ilerlediğini belirten ünlü isim karakterin çocukluğunu en iyi kızının oynayabileceğini düşündüklerini anlattı. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal 2010 senesinde Murat Pilevneli ile dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden Sare isimli bir kızı olmuştu. Kızı Sare annesine olan benzerliği ile dizi hayranlarını hayrete düşürdü ve adından söz ettirdi. Diğer taraftan ünlü oyuncunun takipçileri kızı Sare'nin konuşmasını ve ses tonunu da Tuba Ünsal'a benzettiklerini yazdı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Denizli'de 7 Aralık 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası asker ve annesi el sanatları sanatçısı olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası da bulunmaktadır. İlkokulu Kırklareli'nde okuyan başarılı oyuncu Tuba Ünsal Ortaokulu ise Şanlıurfa'da tamamlamıştır. İzmir'de lise eğitimine başlayıp burada eğitimi bitiren ünlü oyuncu lisede Tiyatro ve voleybol takımında rol almıştır. Lisans eğitimini ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme bölümünde başlayan ünlü oyuncu 1 sınıfta okurken öğrenim hayatına ara vermiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisans eğitimini bitirmiştir.

1998 yılında katıldığı yarışma sonrasında profesyonel mankenlik yapmaya başlayan başarılı oyuncu Tuğba Ünsal daha sonra Fransa'ya gitmiş ve kartal sanat tiyatrosuna girmiştir. Los Angeles’ta oyunculuk eğitimler alan ünlü isim Rıfat Ilgaz sahnesinde de oyunculuk performansı sergilemiştir. Bugüne kadar çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal ekranların aranılan yüzüdür.