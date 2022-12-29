İsmail Hacıoğlu’nun Taçsız Prenses Dizisi Mahkum'dan Çok Farklı!

Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu birbirine tam zıt iki karakter ve iki farklı dizi ile bir sezon içerisinde seyirci karşısında olacak olması sebebiyle ilginç bir süreç yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Mahkum isimli televizyon dizisi projesinde kötülük saçan birisi olarak performans sergilemiş ve bu rol ile hayranları karşısına çıkmıştı. Mahkum dizisinin final yaparak yayın hayatını sonlandırması ve son defa seyirci karşısına çıkması ardından ünlü oyuncu tekrar aynı kanalda yer alacak ancak bu defa iyilik dağıtan bir karaktere hayat verecek.

29 Ekim tarihinde Fox TV projesi olan Mahkum isimli dizi projesi 31. bölümü ile beraber final yaparak yayın hayatını sonlandırmış ve seyirci kitlesi ile vedalaşmıştı. Dizi projesinin düşük gelen reyting sonucunda ayın hayatının sonlandırmak kararı alması ünlü isim İsmail Hacıoğlu'nun hayranlarını üzen bir gelişme olarak görülmüştü. Başarılı oyuncu Hacıoğlu, Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterlerine hayat veriyor ve güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyordu. Seyirci grubu ünlü oyuncunun kötülükleri ile ünlü olan birisini çok başarılı bir şekilde canlandırdığını düşünmüş ve İsmail Hacıoğlu'na yeniden hayran kalmıştı.

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisi sonrasında yeniden Fox TV ekranında yer alacak ve seyirci karşısına çıkacak. Bu kez öğretmen Evgin karakteriyle hayranları karşısına çıkmak için hazırlıklarını yapan başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, Taçsız Prenses dizisinde rol alacak. Taçsız Prenses isimli televizyon dizisi projesinin 2023 senesinin ilk ayında seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu'nun yanı sıra Tolga Tekin, Sümeyye Aydoğan, Seda Akman, Elif Kurtaran, Merve Şen, Feride Çetin, Merve Bulut ve Mustafa Kırantepe gibi birbirinden başarılı oyuncular da rol alıyor.

Ekranlarda Taçsız Prenses dizisinin bazı fragmanları yayınlandı ve oyuncu bu defa seçim yaptığı karakter ile adından söz ettirdi. Mahkum dizisinin aksine İsmail Hacıoğlu iyilik dağıtmaya kendisini adamış biri öğretmen olarak dizide performans sergileyecek ve seyirci ile buluşacak. Ünlü isim Mahkum dizisinde canlandırdığı karakterin tam zıttı olan bir karakter ile tekrardan hayranlarını mest edecek gibi duruyor. Geniş bir izleyici kitlesi ise özellikle İsmail Hacıoğlu'nun dizilerini ve projelerini hiç kaçırmadan takip ediyor ve oyuncuyu çok seviyor. Bunun yanı sıra genç oyuncu Sümeyye Aydoğan da Duy Beni isimli gençlik dizisinde hayat verdiği Melis karakteri ile büyük bir çıkış sergilemiş ve adından söz ettirmişti. Sümeyye Aydoğan, Taçsız Prenses dizisinde kadın oyuncu olarak seyirci ile buluşacak ve bu durum ünlü oyuncunun kariyer hayatında oldukça önemli bir etki yaratacak.

Sümeyye Aydoğan ile İsmail Hacıoğlu partnerliğinin televizyon ekranlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyor. Seyirci grubu Taçsız Prenses dizisini heyecan içerisinde bekliyor ve oyuncuyu ekranlarda tekrardan izlemek için sabırsızlanıyor. Seyirci grubu diğer taraftan sosyal medyada yapılan yorumlarda diziye bir konuda eleştiride bulundu ve yayınlanan fragmanlarda Sümeyye Aydoğan'ın hiçbir sahnesinin olmaması topa tutuldu.