Araba ve Ehliyet Sahibi Olan Herkesin Dikkatine! Yasa Hazırlandı

Milyonlarca kişi bu kanun taslağını bekliyordu. Taslak hazırlandı. Bundan sonraki süreçte arabası ve ehliyeti olan herkes bu hizmetten faydalanabilecek. Düşük tarife ile daha az para ödenecek. Önümüzdeki dönem itibari ile yürürlüğe giren trafik sigortalarına ait ayrıntılar haberimizde…

Arabası ve ehliyeti olan veya yakın zamanda ehliyet alacaklar bu haber sizi ilgilendiriyor. Trafik sigortalarında reform değişiklik. Vatandaşlar bundan böyle hizmet için daha düşük ödeme yapacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklandı. Önümüzdeki günlerde trafik sigortalarındaki değişiklik herkesi ilgilendiriyor.

Trafik Sigortalarındaki Belirsizlik Ortadan Kalkacak

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından verilen alınan karar sonrasında trafik sigortalarında ortaya çıkan belirsizlik artık son bulacak. Milyonlarca kişi sigortacılık sektöründe yer alan belirsizliklerden dolayı olumsuz etkilendi. Ortaya çıkan bu belirsizlik dikkate alınarak kanun taslağı hazırlandı. Bu taslak birlikte trafikte ortaya çıkan belirsizlik giderilmiş oldu.

İyi Sürücülere Düşük Fiyat Uygulaması

Trafik sigortalarında artık sürücüler için risk değerlendirmeleri ele alınacak. Trafik kurallarını ihmal edenler ceza puanlarında değişikliğe gidenler, ehliyetine el konulanın bundan sonra dikkate alınacak. Tüm bu kriterler dikkate alınarak sigorta skoru hesaplanacak. İyi ve kötü sürücü ayrımı artık ön planda tutulacak. Bu sayede trafikte iyi ve dikkatli olan sürücüler ödüllendirilirken, düşük fiyat tarifelerinden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni imkânlar da devreye sokuldu. Birçok şirket internet ortamında trafik sigortası hizmeti sunabilecek. Vatandaş evden oturduğu yerden trafik sigortası yaptırabilecek.

Devlet Destekli Sigortalar Ön Planda

Sektör başkanı tarafından yapılan açıklamada ticari hayatta canlılığı artırıcı adımlar atılacağı ifade edildi. Devlet destekli sigorta, kefalet sigortası gibi sigortalara geliştirilecek. Finansal sigortalar hem vatandaşlara faydalı olurken hem de sektörün önünü açacak. Bireysel emeklilik sisteminde yeni tasarruflu ürünler ön plana çıkacak. Cazip imkânlar ile farklı sigorta ve tasarruf hizmetleri sunulacak. Sektör çalışmalarının devam edeceğini ifade eden sektör başkanı, BES katılımcıları hayatlarının değişik dönemlerinde destek alabilecekleri özel bir sigorta güvencesine de sahip olacak.

Bunun için sektör çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Böylece BES katılımcıları hayatlarının çeşitli dönemlerinde destek alabilecekleri özel bir sigorta güvencesine de sahip olacaklar.