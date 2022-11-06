Ayça Ayşin Turan’ın Annelik Sevdası: Star TV ekranlarında büyük oyunculuk performansı sergileyen ve en son Ada Masalı isimli projede muhteşem oyunculuğunuz sergileyen Ayça Ayşin Turan hem sosyal medya paylaşımları hem de gündemde kalan özel hayatı ile sürekli haber olmayı başaran genç oyunculardan birisi. Son zamanlarda ise yine aynı şekilde oyunculuk mesleği ile ilgilenen Alp Navruz ile ilişkisinin bittiği haberleri ile magazin sayfalarında yer aldı. Ünlü ve güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan son olarak NTV ekranlarında büyük izleyici kitlesine sahip olan empati isimli programa katıldı. Ünlü oyuncu ve yine aynı meslektaş grubundan olan Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunuculuğunu yaptığı programda konuk olan ünlü ve güzel oyuncu programda açıkladığı samimi konular ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Ayça Ayşin Turan’ın Babası ile İlgili Açıklamaları

Ünlü ve genç oyuncu Ayça Ayşin Turan babasının vefatı ile birlikte çocukluğunun da bittiğini programda açık yüreklilikle söyledi. Son derece duygusal anlar yaşanan programda izleyenler ekrana kilitlendi. Ünlü ve genç oyuncu babasının vefatından sonraki hislerini şu sözleriyle anlattı. Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum. Şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri de yasa boğdu. NTV ekranlarında yayımlanan empati isimli programda konuk olan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına açık yüreklilikle cevaplar verdi. Empati isimli televizyon programında yaşanmış olan hikayeler konuşularak empati kurulmaya çalışıldığı biliniyor.

Ayça Ayşin Turan’ın Hedefleri

Ünlü ve genç oyuncu Ayça Ayşin Turan küçüklüğünden beri oyunculuktan çok müzik hayatı ile büyüdüğünü açıkladı. Yaklaşık olarak 7 yaşlarında keman çalmaya başladığını ifade etti. Sanatın herhangi bir dalında olacağı önceden sinyallerini vermişti. Sevdikleri için her şeyi göze alabildiğini ifade eden ünlü oyuncu Turan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın güzel bir çocukluk geçirdiğinden dolayı çocuklar ile arasının nasıl olduğunu sordu. Ünlü ve güzel oyuncu ise hem anne olmak istiyorum hem de evlat edinmek istiyorum şeklinde olumlu bir cevap verdi. Bu nedenle çocukları çok sevdiği dile getirdi.