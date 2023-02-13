Üniversitelerde Bahar Döneminin Online Olması Kararı Değişecek Mi? Tepkiler Büyüyor!

Yaz aylarının sonuna kadar üniversite KYK yurtlarının deprem mağduru olan vatandaşlara tahsis edilecek olması sebebiyle üniversitelerde eğitimin bahar döneminde online olacağı yönünde karar verilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve oldukça yüksek şiddette seyreden depremler sonrasında depremzedelerin yurt genelinde KYK yurtlarına yerleştirileceğini açıklamıştı. Bu sebeple üniversitelerde bahar döneminin uzaktan devam edeceği ifade edilmiş ve özellikle sosyal medyada bu konu hakkında tepkiler çığ gibi büyümüştü. Üniversite yönetimleri ise bu konuya çözüm bulmak için ara yöntemler arıyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Pek çok uzman, üniversite yetkilileri ve bürokratlar yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyor.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde toplamda 17 üniversitede okuyan ve bölge nüfusuna kayıtlı olan 350 bini aşkın öğrenci bulunuyor. Bunun yanı sıra deprem bölgesi dışında bulunan illerde eğitim gören yüz binlerce öğrenci, akademisyen ve öğretmeni de etkileyen felaketten eğitimin etkilenmemesi adına yetkililer formül arıyor.

Barınma sorunu yaşayanlara yurtların depremzedelere açılması sonrasında ailelerin kapılarını açabileceği konuşuldu. Depremde yer aldıkları illerde yardıma koşan kişilerin depremden etkilenenlerin ve yakınlarını kaybedenlerin kısa bir süreliğine de olsa barınma imkanı bulduğu açıklandı. Yüzlerce insan aileleri evlerine kabul etti ve öğrencilere de bu imkan sağlanmaya başlandı. Bu durumun daha da genişletilebileceği açıklanırken öğretmenevleri ya da boş otellerin öğrenciler için ayrılabileceği konuşuluyor.

Özel okul dernek ve platformları geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek felaket bölgesinden farklı illere geçen öğrencilerin 2. dönem tam burslu okutulacağının duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu kapsamda misafir öğrenci sistemi açıldı ve konu gündemde yer aldı. Üniversitelerde de aynı sistemin uygulanabileceği belirtilirken Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve en çok etkilenen diğer illerde üniversitelerin açılmasının pek mümkün olmadığı konuşuluyor. Üniversiteler bu illerde kapatılsa da buradaki öğrencilerin misafir öğrenci statüsüyle diğer illere gönderilebileceğinin bilgisi duyuruldu.

Deprem bölgesindeki okullarda kayıtlı olan öğrencilerden isteyenlerinin adres bilgilerine ve yerleşim yerlerine bakılmaksızın yurt genelindeki okullara nakil yoluyla kapıların açıldığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Üniversitelerde de benzer bir sistemin uygulanabileceği belirtilirken afet bölgesindeki üniversitelerin açılmasının uzun zaman alabileceği düşünülüyor.

Bu bölgelerde doğrudan yatay geçiş olanaklarının kolaylaştırılabileceği hatta puanla ve döneme bakılmaksızın bu imkanın verilebileceği yönünde tahminler yürütülüyor. Ayrıca depremden etkilenmeyen üniversitelerin yurt genelinde derslerini online açabileceği de yapılan yorumlar arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ise yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için gerek bölge gerekse ülke çapındaki öğrencilerin en hızlı şekilde eğitim öğretime başlaması adına eğitim öğretime geçilmesi ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalışmalarını yapıyor. Alınan kararların bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor ve staj ile ilgili neler yaşanacağı merak ediliyor. Özellikle tıp ve diş hekimliği gibi uygulamalı dersler için üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının çıkacağı düşünülüyor.