Üniversitelerde Staj Nasıl Olacak, Yüz Yüze mi Yapılacak, Son Karar Nedir?

Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınacak olan üniversiteler ile ilgili kararı araştırmaya devam ediyor. Ülke genelinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin etkileri sebebi ile üniversitelerde bahar döneminin yüz yüze olmayacağı açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem mağduru vatandaşların yurt genelinde KYK yurtlarına yerleştirilecek olma sebebiyle üniversitelerde bahar döneminin uzaktan yapılacağı bilgisini açıklamıştı. Basın açıklamasında merak edenleri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin bahar döneminin online yapılacağını açıklaması sonrasında tepkileri de üzerinde toplamış ve bir grup insan üniversitelerin kapatılmaması gerektiğini savunmuştu. Bunun yanı sıra stajları olan öğrencilerin bahar döneminde ne yapacağı ise merak konusu oldu ve stajların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı hakkında alınan karar araştırıldı.

Deprem felaketinin etkilemiş olduğu 11 il haricinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan okulların yüz yüze eğitime 20 Şubat Pazartesi gününde kaldığı yerden devam edeceği belirtilmişti. Diğer taraftan KYK'ya bağlı olan yurtların deprem mağduru vatandaşlar için kullanılacak olması sebebiyle üniversitelerin bahar döneminde online olarak eğitimlerine devam edeceği bilgisi açıklanmıştı.

Türkiye genelinde Kahramanmaraş merkezde 7.6 ve 7.7 şiddetinde yaşanan deprem afeti sebebiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin Yükseköğretim Kurulu tarafından uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasını uygun olduğu yönünde karar alındığı belirtilmişti. Bu kapsamda üniversitelerin bahar döneminde uzaktan öğretime geçiş yapması ile ilgili ayrıntılar da araştırılıyor. Konu hakkında alınacak tedbirler de merak konusu oldu ve stajı olan öğrenciler için ne yönde karar alınacağı gündemde yer alan sorular arasında bulundu.

Diş hekimliği ve tıp gibi sağlık programları ile işyeri eğitimi ve staj ve benzeri hususlar gibi durumların ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılacağı ifade edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleşen bir diğer açıklamada ise bahar eğitim ve öğretim döneminin tüm yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğinin bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra uzaktan online olarak üniversitelerin başlama tarihinin henüz belli olmadığı da belirtildi ve alınacak olan yeni karar merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılacak olan yeni açıklamaya göre sizleri haberimizde bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Ülke genelinde bulunan tüm KYK yurtlarının yaz sonuna kadar deprem mağduru vatandaşlara tahsis edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitime geçileceğini duyurmuş ve ülke gündemi değişmişti. Erdoğan'ın yapmış olduğu uzaktan eğitim açıklaması sonrasında staj yapan öğrenciler için alınacak olan karar da merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin online olarak tamamlanacağı ifade edilirken staj gibi durumların da sonraki günlerde değerlendirilip açıklanacağı yönünde bilgiler öğrenciler ile paylaşıldı. Tıp, diş hekimi gibi sağlık programları ve staj benzeri hususlar için alınacak olan kararlar milyonlarca öğrenci ve öğretim görevlisi tarafından araştırılıyor.