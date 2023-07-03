Yeni dizi Dönence isimli proje 4 Temmuz salı akşamında izleyici karşısına çıkacak ve ilk bölümünü ekranlarda yayınlayacak. Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmak için gün sayan söz konusu dizi projesinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Çoğunlukla genç oyuncular ile yayında olacak olan dönencesinin dizi projesinde Caner Topçu ile Sümeyye Aydoğan partner olacak. Yeni rolleri ile izleyici grubunu çok şaşırtacak gibi gözüken ünlü isimler Dönence dizisinde merak konusu oldu ve dikkat çekti. Sizler için haberimizin devamında Dönence isimli yeni dizi projesi hakkında detaylı bilgileri ve ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hakkında merak edilenleri yazdık.

Önemli karakterleri ekrana taşıyacak olan Dönence isimli dizi projesinde Gülce karakteri dikkat çekti. Ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi tarafından hayat verilecek olan Gülce karakteri izleyici grubunun dikkatini çekecek. Seyirci grubunu derinden etkileyeceği tahmin edilen Gülce karakteri dizinin ana hikayesinde de yer alacak. 17 yaşındaki Gülce karakterinin özel gereksinimli bir birey olması diziye karşı duyulan merakı arttırdı. Diğer taraftan bu durum genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi için de zorlu bir rol olarak yorumlanıyor. Fakat oyuncunun bu rolünün üstesinden gelmesi halinde isminden daha da duyulacağı bir gerçek.

Dönence dizisinde hayat vereceği karakter hakkında önemli bilgiler paylaşan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, Gülce'nin özel gereksinimli olan bir birey olduğunu açıkladı ve karakter hakkında detayları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Gülce karakterinin özel durumu sebebiyle kaotik ortam gürültü yüksek ses gibi durumlardan hoşlanmadığını söyledi. Diğer taraftan Gülce'nin alışkın ve mevcut olduğu düzenin değişmesi ya da dokunulmakta ısrar edilmesi gibi durumlarda da sorun yaşadığı yönünde ifadeler kullanıldı. Fakat Gülce'nin yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen ezber konusunda müthiş bir yeteneğe ve üstün bir zekaya sahip olduğu açıklandı.