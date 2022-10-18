Ulaş Tuna Astepe Tahir Karakterinden Sonra Barış Güvener’e Hayat Verecek

Televizyon dünyasına bir damga gibi vurulan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine can veren Ulaş Tuna Astepe adını unutulmayacak yere yazmayı başardı. Ünlü oyuncu muhteşem bir performans oluşturduğu Tahir Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında çıkan ve izleyicilerden tam not alan bir diziydi. Bu yüzden Sen Anlat Karadeniz dizisi çok başarılı ve unutulmayacak bir yerde kaldı.

İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’de dizinin içerisindeki muhteşem başarıları ile akıllarda kalmayı başardı. Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz dizisinin yayınlanmasının hemen ardından dünyanın birçok ülkesinde tanınmaya başladı. Ulaş Tuna Astepe ise geçtiğimiz sezonda yine bir televizyon dizisi olan Barbaroslar projesinde etkili bir roldeydi. Şimdilerde ise yeni role hazırlanmak için çok büyük çalışmaların ortasında bulunuyor.

Ulaş Tuna Astepe Hangi Rollerde Hayat Buldu

Ulaş Tuna Astepe Hayat Bugün isimli bir doktor dizisinde ise Barış Güvener karakterini can verecek. Ünlü oyuncu adeta ekranları başındaki izleyenlere sizin için ne yapabilirim sözlerini sarf eden Bir doktorun rolünü üstlenecek. Barış Güvener karakteri ile kariyerine devam eden Ulaş Tuna Astepe hayat kurtarmayı kendine hedef edinen bir doktorun ne kadar önemli görevleri olduğunu ve toplum tarafından da bunun çok iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini izah edecek.

Hayat Bugün isimli dizinin başrollerinde de birçok ünlü oyuncular yer alıyor. Bu oyunculardan bazıları ise Tansel Öngel, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir, Şerif Erol ve aynı zamanda Mert Denizmen gibi birbirinden ünlü oyuncular dizi çekimleri arasında yer alıyor. Dizinin ise tam olarak ne zaman izleyenlerle buluşacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Sağlık konusunun son zamanlarda suistimal edilmesinden dolayı Hayat Bugün dizisi toplumsal olarak bilinçlenmeyi de sağlayacak.