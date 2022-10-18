Son dakika: Düşük faiz oranları ile 6 ay ödemesiz, 200.000 TL devlet destekli kredi başladı!

Düşük Faizli 6 Ay Ödemesiz Kredi İmkânı! Toplam 200 000 TL verilecek. 6 Aya kadar ödeme yok! 200 bin lira tutarlı düşük faizli kredi imkânı başladı. Cumhurbaşkanı tarafından müjde olarak verilen açıklamada tüm vatandaşlar 6 ay ödemesiz kredi başvurusu yapabilecek. Başvurular başladı mı? Başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

Nefes Kredisinde Başvurular Başladı

Pandemi döneminde ve sonrasında en çok mağdur olan kesimlerin başında esnaflar geliyor. Kepenk kapatan, uzun süre boyunca siftah yapamayan esnaflar için devlet destekli paketi sonunda açıklandı. Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atıldı.

Müjdeli duyuru olarak algılanan nefes kredisi başvuruları başladı. Esnaflara finansman desteği sağlamak için sunulan kredilerde vatandaşlar 6 ay boyunca ödemesiz nakit desteği alabilecek. Krediye başvuru yapmak için bankalara başvurularını yapabilirler.

Şirket ve firmalar bağlı bulundukları oda ve borsalardan temin ettikleri belgeler ile krediden faydalanabilir. Kredi de aranan tek şart bununla bitmiyor. Nefes kredisi Bakanlığın liderliğinde sadece 10 banka tarafından verilecek.

Kredide Başvuru Koşulları

Esnaflarımız nefes kredisi destek paketinden yararlanmaları için 2019 yılına göre yıllık cirolarında % kayıp yaşamış olmaları gerekmektedir. Yaşanan mali kaybı belgeleyebilen işletmeler desteklerden yararlanabilecekler. Diğer bir aranan koşul ise yıllık cironun 10 milyonun altında olması. Aynı zamanda destek kredisinden yarar sağlaması için işletmenin ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ya da ticaret borsasına kayıtlı işletme olması gerekmekte.

Nefes Kredisine Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Gerekli koşulları yerine getiren esnaflar listede bulunan anlaşmalı bankaların şubelerinden gerekli başvurularını yapabilirler. Ciro kaybı yaşayan esnaf bunu belgelendirerek üyelik belgeleri ile birlikte banka şubelerine başvuru yapabilirler. Üye belgelerini üye oldukları oda ve borsalardan alabilirler. İşletme sahipleri oda veya borsalardan temin ettikleri belgeleri ayrıcı üyesi oldukları oda veya borsaların sistemlerinden e belge olarak temin edebilirler. Temin edilmiş olan bu belgeler ile listede yer alan bankalardan her hangi birine başvuru yapabilirler. Gerekli incelemeden sonra olumlu bulunan esnaflara kredi kullanımı sağlanır. Kredi kullanımında ilk ödeme 6 ay sonra gerçekleşir.