Ulaş Tuna Astepe ile Hazar Ergüçlü, Yeni Dizilerinde Doktor Oldu

Pek çok farklı proje yeni sezonda seyirci kitlesini karşılamak için hazır bekliyor. Show TV ise Hayat Bugün isimli çok iddialı bir diziyi seyirci karşısına çıkaracak diğer projelerden daha farklı bir işe imza attı. Show Tv’nin yeni projesi olan Hayat Bugün dizisinde Ulaş Tuna Astepe başrol oyuncusu olacak. Dizinin dikkat çeken noktası ise New Amsterdam isimli doktor dizisinin uyarlaması olarak ekranlarda yayınlanacak olması. Bunun yanı sıra söz konusu projenin dünya çapındaki ilk uyarlaması Türkiye'de gerçekleşecek. Bu durum Hayat Bugün isimli yeni doktor dizisini diğer projelere göre bir adım öne çıkarıyor.

Söz konusu Hayat Bugün dizisinin okuma provaları için oyuncu kadrosunun bir araya geldiği öğrenildi ve ekibin neşeli bir gün geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Projenin oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman bu proje için çok önemli isimlerin bir araya geldiği yönünde yorumlar yapıldı. Barbaroslar dizisine veda eden Ulaş Tuna Astepe geçtiğimiz sezonda adından en çok söz ettiren oyuncular arasında yer almıştı. Bu defa bir doktora hayat vererek seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Doctor Max karakteri New Amsterdam dizisinin başrol karakteriydi. Ulaş Tuna Astepe ise bu karaktere Barış Güvener ismi ile hayat vererek seyirci ile buluşturacak. Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Hayat Bugün isimli televizyon dizisi projesinin en önemli karakterine hayat vermeyi kabul ederek dizi hakkında büyük bir yükü de omzuna aldı.

Hande Doğandemir, Şerif Erol, Hazar Ergüçlü, Mert Denizmen ve Tansel Öngel'de Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra Hayat Bugün dizisinin etkili oyuncu kadrosunda performans sergileyecek. Dizi, hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosunda bulunan güçlü isimler ile de dikkat çekerken Ulaş Tuna Astepe ile Hazar Ergüçlü’nün partner olması da beğeni topladı.

Hayat Bugün dizisinin kadroda yer alan başarılı oyuncular dikkat çekerken ünlü isim Hazar Ergüçlü’nün ise Suzan Mayer olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. Dizinin hikayesinde Tansel Öngel ise Doktor Aras Demirci olarak performans sergileyecek ve Hande Doğandemir de Doktor Derin Nalbantoğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizinin orijinalinde ise hastanede tıbbi direktör olarak tecrübe ettiği 15 seneden esinlenerek yazılan bir hikaye bulunuyor. Türkiye'de söz konusu projenin dünya çapında ilk uyarlaması yapılacak ve proje güçlü bir şekilde yayın hayatına başlayacak.

Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesi 2 sezon boyunca televizyon ekranlarına damga vurmuş ve proje çok sevilerek izlenilmişti. Hayat Bugün isimli projenin de tıpkı Mucize Doktor dizisi gibi büyük başarılara imza atması ve çok konuşulması bekleniyor. Türk izleyicisi Doktor dizlerine büyük bir ilgi ve rağbet göstererek bu tipteki dizileri çok beğeniyor. Geçmişten beri doktor dizileri her zaman ön planda oldu. Bu sebeple Hazar Ergüçlü ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolde yer aldığı Hayat Bugün isimli dizinin yeni sezonda çok başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kariyer hayatındaki en güçlü çıkışı Sen Anlat Karadeniz isimli dizi ile gerçekleştirmiş ve daha sonra pek çok başarılı işte de yer almıştır. Bu defa Hayat Bugün dizisiyle seyirci vitesle buluşmak için hazırlık yapan ünlü isim bir doktor dizisinde yer alacak.