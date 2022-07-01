Ukraynalı Çocukların Rusya İle Savaşın Ortasında Kaçırıldığı Bildirildi

Ukraynalı genç Vlad Buryak'ın yakalandığı bildirildiğinden bu yana birkaç hafta geçti.

Babası Oleg Buryak'a göre, Rus birlikleri tarafından “rehin alındı”.

Zaporizhia bölgesinin başkenti Zaporizhzhia'daki askeri yönetimin başkanı Buryak, Vlad'ın üst düzey hükümet rolü nedeniyle hedef alındığına inanıyor.

Rus güçleri şu anda Dinyeper nehri üzerindeki güneydoğu bölgesi Zaporijya'da dört bölgeyi kontrol ederken, Buryak bölgesi Ukrayna'nın elinde kalıyor.

Al Jazeera'ya telefonla yaptığı bir röportajda “[I] kimsenin almasına izin vermeyeceğim” dedi.

Ancak 16 yaşındaki oğlunun yakalandığı iddiasına gelince, Buryak kendini güçsüz hissediyor.

8 Nisan'da, Rus kuvvetlerinin Zaporizhian şehri Melitopol'u ele geçirmesinden yaklaşık bir ay sonra, işgal altındaki bölgeyi boşaltmaya çalışan sivil bir araba konvoyu, Rus askerlerinin bulunduğu bir kontrol noktasından yavaş yavaş ilerliyordu.

Vlad o arabalardan birinde babasıyla birlikte olmak için Zaporizhzhia'ya gidiyordu.

Askerler belgelerini kontrol ettikten ve babasının kim olduğunu öğrendikten sonra, Ukrayna'da görünüşte siyasi amaçlarla rehin alınan ilk ve şimdiye kadar bilinen tek çocuk oldu.

Buryak, oğlunun ilk 48 gün boyunca yetişkin savaş esirleriyle birlikte bir hücrede tutulduğunu söyledi.

Daha sonra daha iyi koşullara sahip bir yere transfer edildi. Artık bir duşa, tuvalete ve babasını aramak için kullandığı bir cep telefonuna erişimi var.

Buryak, oğlunu korumak için çocuğu kaçıranların ne istediğini veya oğlunun yaşadıklarıyla ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklayamaz.

"Gördüklerini ve duyduklarını söyleyemem. Rehineden tanık olabilir. Ve bu tür tanıklar ortadan kaldırılabilir, böylece kimse cesetlerini bulamaz” dedi.

"Bana bir şarkı gönderdi," diye devam etti Buryak, videoyu bu muhabire iletirken.

İçinde bir kadın şarkı söylüyor: "Seni bir görebilseydim, yemin ederim daha fazlasına ihtiyacım olmazdı."

“Oğlum bana daha önce hiç şarkı göndermedi,” diye içini çekti.

Ancak bununla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Buryak, Ukrayna'daki diğerlerinin “daha ​​ciddi sorunları” olduğunu söyleyerek kendi acısını çabucak küçümser.

“Çocuklarını kaybedenler ya da çocukları ölen insanlar var. Çocukları iz bırakmadan kaybolan ebeveynler var.”

Ukrayna'nın kayıp çocukları

Ukrayna'nın önde gelen kayıp çocuk yardım kuruluşu Magnolia, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana endişeli ailelerden aralıksız aramalar yapıyor.

Geçen yıl ülkede 182 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. Magnolia'daki proje başkanı Marina Lypovetska, savaşın üç ayında bu sayının 2.200'e ulaştığını söyledi.

Çatışmalarda altyapı hasarları veya bombalardan saklanırken telefonlarının bitmesi nedeniyle aileleriyle iletişimlerini kaybeden bazı çocuklar kayboluyor.

Magnolia ile çalışan Brüksel merkezli bir kuruluş olan Avrupa Kayıp Çocuklar tarafından hazırlanan bir rapora göre, en kötü senaryolarda çocuklar saldırılarda veya çapraz ateşte öldürülüyor veya zorla yerinden ediliyor.

Ve kızlar rapor edilen tüm kayıp çocukların yüzde 54'ünü oluşturuyor.

Lypovetska, bir vakada, dokuz ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşin, ebeveynleriyle birlikte Rusya işgali altındaki bir bölgeden kaçmaya çalışırken bir arabada olduğunu iddia etti.