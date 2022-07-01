Ukrayna'nın AB Üyesi Olma Yolu Açık

Kiev, Cuma günü erken saatlerde Karadeniz'deki Odesa limanı yakınlarındaki çok katlı bir apartmana Rus füzesinin çarptığını ve en az 14 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna, başka bir füzenin bölgedeki bir eğlence merkezinin iki binasına çarptığını ve en az üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Moskova'nın Ukrayna limanlarından gıda ihracatını yeniden başlatmaya verdiği desteği göstermeyi amaçlayan bir “iyi niyet göstergesi” olarak Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurmasından bir gün sonra geldi .

Moskova, Luhansk eyaletindeki Ukrayna'nın kalan son kalesi olan Lysychansk'ın kontrolünü ele geçirmek için baskısını sürdürdü ve Rusya'nın ayrılıkçı vekilleri şehre girdiklerini iddia etti.

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, yüzünü 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecek uyuşturucu suçlamaları nedeniyle Cuma günü Rusya'da yargılanacak.

Başkan Joe Biden, ABD'nin yakında Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ve göreve başladığından bu yana toplamı yaklaşık 7 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Rusya'nın Sahalin-2 projesine ilişkin kararnamesi talep değil: Japonya

Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın Rusya'nın Sahalin-2 gaz ve petrol projesiyle ilgili kararını bir talep olarak görmediğini söyledi.

Japon hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamenin mevcut paydaşlara projenin tüm haklarını yeni bir şirkete devretmeyi kabul edip etmediklerini sorduğuna inanıyor.

Putin Perşembe günü Rusya'nın uzak doğusundaki Sahalin-2 projesinin sorumluluğunu üstlenme kararnamesini imzaladı; bu, Shell ve Japon Mitsui ve Mitsubishi'yi projedeki yatırımlarından vazgeçmeye zorlayabilecek bir hareket.

AB başkanı Ukrayna'yı yolsuzlukla mücadele reformunu hızlandırmaya çağırdı

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda yolsuzlukla mücadele reformları konusunda ilerlemeye çağırdı.

Milletvekillerine video bağlantısıyla “Etkileyici bir yolsuzlukla mücadele makinesi yarattınız” dedi. "Ama şimdi bu kurumların dişlere ve üst düzey görevlerde doğru insanlara ihtiyacı var."

Von der Leyen'in sıcak konuşması Ukrayna parlamentosuna ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin hükümetine AB üyeliğine aday olma yolundaki hızlı ve başarılı çabalarından dolayı övgü yağdırdı.