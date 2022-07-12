Ukrayna Son Güncellemeleri: Kiev, Rus Vatandaşlığı Kararnamesini Eleştirdi

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Ukraynalılar için Rus vatandaşlık prosedürünü basitleştiren ve Kiev'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne “ihlal” olarak nitelendirdiği bir kararnameyi kınadı.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinin Rus işgali altındaki doğusundaki küçük bir kasabanın Rusya tarafından atanan yöneticisi, Ukraynalı sabotajcıların işi olduğu tahmin edilen bir bomba yüklü araçla öldürüldü .

Bölge valisi Oleh Synehubov'a göre, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kentindeki Rus bombardımanı Pazartesi günü üç kişiyi öldürdü ve düzinelerce kişiyi yaraladı.

Rusya'nın Kaliningrad valisi, dış bölgedeki yetkililerin Litvanya tarafından topraklarının “ ablukası ” olarak adlandırdıkları şeye cevaben, üç Baltık devleti ile Rusya arasında mal hareketinin yasaklanmasını önerdi.

Ukrayna savaşı uyuşturucu ve insan kaçakçılığının yayılmasını riske atıyor: AB yetkilisi

Avrupa İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Avrupa Birliği'nin Rus işgalinin yarattığı suç ve güvenlik risklerini kontrol altına almak için Ukrayna ve Moldova ile birlikte çalışması gerektiği konusunda uyardı.

Johansson, AB içişleri bakanlarının Prag'daki gayri resmi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bunu ateşli silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı [ve] teröristlerin sızma riskinden önce gördük” dedi.

Ukrayna futbol sezonuna ağustosta başlayacak

Ülkenin spor bakanı, Ukrayna'nın Rusya'nın devam eden işgaline rağmen yeni futbol sezonuna başlayacağını söyledi.

Vadym Gutsait Facebook'ta "Ukrayna futbol şampiyonası 23 Ağustos'ta başlayacak" dedi. “Sıkıyönetim kapsamında yarışmalar düzenleme ve düzenleme prosedürü üzerinde anlaşmaya vardık.”

Ukrayna futbol kulüpleri, Nisan ayında, Rusya'nın işgalinin ardından askıya alınan önceki sezonu erken bitirme kararı aldı.

Polonya, Ukrayna'dan Moskova'ya karşı ortak cepheye rağmen karanlık geçmişle yüzleşmesini istedi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı milliyetçilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kiev ve Varşova'nın şimdi Rusya'ya karşı ortak cephesine rağmen nasıl 100.000'den fazla Polonyalıyı katlettiklerine dair utanç verici gerçeği kabul etmesi için Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

Duda, 1942-45 yılları arasında Doğu Galiçya'daki savaş zamanı katliamları ve benzeri diğerleriyle ilgili gerçeğin "kesin ve net bir şekilde ifade edilmesi" gerektiğini söyledi ve Kiev'i, Ukraynalı milliyetçi milisler tarafından Polonyalılara yönelik etnik temizliği kabul etmeye çağırdı.

“Bu intikamla, herhangi bir misillemeyle ilgili değildi ve bununla da ilgili değil. Bunun şu anda sahip olduğumuz zamandan daha iyi bir kanıtı yok” dedi.