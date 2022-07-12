ABD Hala Ürdün'den Eski Filistinli Mahkumun İadesini İstiyor

ABD, Başkan Joe Biden'in İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyareti öncesinde , 2001 yılında Kudüs'te meydana gelen bombalı saldırıya yardım etmekten suçlu bulunan Filistinli bir kadının Ürdün'den iadesini hâlâ istediğini söyledi.

Saldırıda öldürülen İsrailli-Amerikalı bir kızın ailesi, Biden'ı ABD'nin yakın bir müttefiki olan Ürdün'e Ahlam al-Tamimi'yi yargılanmak üzere ABD'ye göndermesi için baskı yapmaya çağırdı.

Bombalamada öldürüldüğü sırada 15 yaşında olan Malki Roth'un ebeveynleri Frimet ve Arnold Roth, “Bu konuyu yalnızca ABD liderinin yapabileceği şekilde ele almanızı istiyoruz” diye yazdı.

Al-Tamimi, İsrail tarafından 2011 yılında Filistinli Hamas grubuyla yapılan bir mahkum değişimi sırasında serbest bırakıldı ve şu anda yaşadığı Ürdün'e gönderildi.

Associated Press haber ajansına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, iğrenç saldırıdaki rolü nedeniyle onu adalete teslim etmek için iadesini ve Ürdün Hükümeti'nin yardımını aramaya devam ediyor" dedi.

Filistinli bir saldırgan 2001 yılında Kudüs'teki bir pizzacıya Malki Roth ve başka bir ABD vatandaşı da dahil olmak üzere 15 kişiyi öldürdü. Hedefi seçip bombacıyı oraya yönlendirmekle suçlanan Ahlam et-Tamimi haftalar sonra tutuklandı ve ardından İsrail tarafından 16 müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

El-Tamimi , 2017'de Al Jazeera'ya verdiği bir röportajda , "Filistin ve uluslararası hukuk açısından bakıldığında, İsrail işgaline direnmek tamamen meşru" dedi.

“Biz sadece ülkemiz için özgürlük istedik, İsraillileri veya başkalarını öldürmek için öldürmek değil.”

2017'de ABD Adalet Bakanlığı, El Tamimi'yi Amerikalılara karşı bir kitle imha silahı kullanmak için komplo kurmakla suçladı. İade edilir ve suçlu bulunursa, potansiyel olarak ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Adı, FBI'ın "En Çok Aranan Teröristler" listesine de eklendi.

Ürdün mahkemeleri, 2017 yılında ABD'nin iade talebini reddetmişti.

ABD'nin el-Tamimi'yi iade etme yönündeki görünürdeki yenilenmiş çabaları, basın özgürlüğü ve insan hakları gruplarının, ABD vatandaşı olan El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in öldürülmesinden hesap verebilirliği sağlamak için Biden yönetimine yaptığı baskının ortasında geliyor.

Ebu Akleh, bu yıl İsrail güçleri tarafından öldürülen ikinci Amerikan vatandaşı oldu. Yaşlı bir Filistinli Amerikalı olan Ömer Esad , Ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından keyfi olarak gözaltına alındıktan sonra öldü.