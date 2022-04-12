Ukrayna Doğu Saldırısına Hazırlanıyor

Ukrayna, Rusya'nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'u ele geçirmeye çalışacağını ve doğu Donbas bölgesinde beklenen bir saldırı konusunda korkuların arttığını söyledi.

Rusya destekli güçler, Mariupol'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddediyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerine, Rusya'nın uzak doğusunda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmeler yaptıktan sonra ulaşılacağını söyledi.

Almanya, Ukrayna'dan 330.000'den fazla mültecinin geldiğini söylüyor.

Ukrayna, Rus bilgisayar korsanlarını siber saldırı girişimiyle suçladı

Ukraynalı yetkililer, Rus bilgisayar korsanlarını ülkenin elektrik şebekesine yıkıcı bir siber saldırı başlatmaya çalışmakla suçladı.

Güvenlik araştırmacıları tarafından "Kum Kurdu" olarak adlandırılan ve daha önce Rusya'ya atfedilen yıkıcı siber saldırılarla bağlantılı olan grup, Ukrayna'daki yüksek voltajlı trafo merkezlerini kontrol eden bilgisayarlara yıkıcı ve veri silme amaçlı yazılım yerleştirdi, Ukrayna Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-UA) web sitesinde yaptığı açıklamada.

"Kurban örgütü iki saldırı dalgası yaşadı. İlk uzlaşma en geç Şubat 2022'de gerçekleşti. Elektrik trafo merkezlerinin bağlantısının kesilmesi ve şirketin altyapısının hizmet dışı bırakılmasının 8 Nisan 2022 Cuma akşamı yapılması planlandı "dedi.

Yetkililer, saldırının gerçekleşmesini önlemeyi başardıklarını da sözlerine ekledi. Açıklamada, hangi Ukraynalı enerji sağlayıcısının hedef alındığı belirtilmedi. Rusya, Ukrayna'ya siber saldırılar düzenlediği suçlamalarını sürekli olarak reddetti.

Dünya Bankası, Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yardım paketi hazırladığını açıkladı

Cumhurbaşkanı, Dünya Bankası'nın Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırladığını ve bunun arasında kalkınma borç verenin en yoksul ülkeler için 1 milyar dolarlık bir ödeme de bulunduğunu söyledi.

Varşova'da konuşan David Malpass, paketin Pazartesi günü bağışçı ve alıcı ülkelerin Uluslararası Kalkınma Birliği yardımında 1 milyar dolarlık onayının yanı sıra komşu Moldova'ya 100 milyon dolarlık bir ödeme yapılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Bakan, Kiev'e yaklaşık 923 milyon dolar (709 milyon £) kredi ve hibe verdiğini gören bankanın desteğinin, Ukrayna'nın hastane çalışanları, emekli maaşları ve sosyal programlar için ücret ödemek de dahil olmak üzere kritik hizmetler sunmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Savaş korkularının ortasında, Ukrayna Türk savunma teçhizatını stokladı

Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma ihracatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yakın zamanda açıklanan rakamlara göre, 2022'nin ilk çeyreğinde arttı.

Satışların çoğu, Moskova'nın işgalini başlatmasından bir ay önce, Kiev'in korkulan bir Rus saldırısına hazırlandığı Ocak ayında gerçekleşti.