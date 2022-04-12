QNB Finansbank Başlattı! 3 Banka Daha Arkasından Geliyor, Vatandaşların Zor Durumunu Gören 4 Banka 40.000 TL Ödeyecek. Son dakika kampanyası ile birlikte hem özel hem kamu bankaları destek verecek. 40000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için QNB Finansbank haricinde, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de kampanya başladı.

4 bankanın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde istediğinizi ihtiyaçlarda 36 ay vadeli 40000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecektir.

Ziraat Bankası Garanti Bankası, Denizbank ve Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1100 üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası Garanti Bankası, Denizbank Finansbank, üzerinden 36 ay vadeye kadar yapılacak olan bu kredi başvurularında 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz. başvuru yapacak olan vatandaşlar, ister banka şubesinden ister internet sitesi üzerinden isterse de internet bankacılığı üzerinden kolay birşekilde işlem yapabilecektir.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Tc Kimlik numaranız üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak gönderip, yaptığınız web kredi başvurusunda bulunmuş olduğunuz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar nakit kredi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına gönderdikten sonra bankanın SMS kredi servisine başvuru yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere dönüş yapacak ve onaylı olan tutar, hemen kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli ve gelir belgesiz 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bankadan maaş alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor.

Denizbank ve Garanti BBVA Bankası Hemen İşlem Yapacak

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, hızlı birşekilde işlem yapabilecektir. Denizbank üzerinden özellikle SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirmiş olacak ve nakit kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak hızlı birşekilde bu bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve 40000 TL kredi kullanabilir.

40000 TL'ye kadar kullandırılacak olan bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştururken, ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Kampanya başlatan bu dört bankanın ihtiyaç kredisini almak istiyorsanız, resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranları ile birlikte başvuru aşamaları hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.