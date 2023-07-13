Sağlık durumu hakkında çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan merak edilenleri yanıtladı. Ünlü isim bir süredir karaciğer problemleri yaşadığını ifade etti ve dikkatleri üzerinde topladı. Uzman doktorlar tarafından organ nakli gerekli ihtimaline karşı sağlık durumunun gözlem altında olduğu ifade edildi. Düzenli olarak kontrollerinin yapıldığını da açıklayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan önceden gelişebilecek süreçler ile ilgili görüşmelerin yapıldığında söyledi.

Oyuncu Ufuk Özkan, Geniş Aile isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Cevahir karakteri ile geniş kesimlerin sevgisini kazanan bir isim olmuştu. Bir süredir oyuncu hakkında organ nakli olması gerektiği ve siroz olduğu yönünde çıkan haberler ise ünlü isim hayranlarının üzüntüye boğdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden merak edilenleri yanıtlayan Ufuk Özkan çıkan haberler hakkında konuştu.

Hakkında çıkan haberler hakkında önemli açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan yapmış olduğu paylaşım ile merak edilenleri yanıtladı. Oyuncunun bir rol için kilo vermek istediği fakat o sırada fazla kilo verdiği iddia edilmişti. Ufuk Özkan'ın bağışıklık sisteminin zarar görmesi sonucunda acil bir şekilde organın nakli operasyonuna alınması gerektiği öne sürülmüş ve haber üzüntüyle karşılanmıştı.

Yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan bir süredir karaciğer sorunları yaşadığını anlattı ve organ nakli ihtimaline karşı doktorların kendisini gözlem altında tuttuğunu söyledi. Sevenlerinden bu konu hakkında endişe dolu mesajlar aldığını anlatan ünlü oyuncu çok üzüldüğünü de söyledi. Bu sağlık durumunun işini etkilemesini istemediğini ve en kısa zamanda yeni filmler ve diziler ile sevenleri ile buluşacağını söyleyen ünlü oyuncu almış olduğu mesajlar için de teşekkürlerini iletti. Mesajını saygı ve sevgi ile tamamlayan Ufuk Özkan dikkatleri üzerinde topladı.