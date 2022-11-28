Ufak Tefek Cinayetler Projesi Yurt Dışına Uyarlandı

Türkiye’de yayınlanan ve Türk yapımı olan dizilerin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da büyük yankı uyandırdığı bir gerçek. Öyle ki Türkiye’de çekilen dizilerin Arap dünyasına uyarlaması ile ilgili haberler son zamanlarda çok ilgi görmeye başladı. Bu diziler arasında start veren güllerin savaşı isimli dizi yabancı dile uyarlanarak çok ilgi görmüştü. Güllerin savaşı isimli dizinin hemen ardından ise Türkiye’de de çok büyük ilgi gören sadakatsiz dizisinin Arap uyarlaması çekimleri için çalışmalara başlanmıştı. Türkiye’de yoğun ilgi gören bu dizilerin Arap kültürüne de uyarlanması dizilerin yurtdışı çapında da tanınmasına vesile oldu.

Türkiye Dizi Sektörü İle Dünya Markası Haline Geliyor

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler artık Arap uyarlaması şeklinde yurt dışına açılıyor. Televizyon dizileri eleştirmeni ve aynı zamanda köşe yazarı olan ünlü Sina Koloğlu yapmış olduğu Twitter hesabından Ay yapım ve met yapım imzalı olan anlaşmanın ardından birçok yerli Türkiye dizisinin Arap uyarlamasının çekildiği ve bu dizilerin de yayımlanmaya başladığının bilgisini de paylaştı. Ünlü televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu Türkiye’de en çok izlenen kanallar arasına girmeyi başaran ve bir Star TV projesi olan ay yapım imzalı ufak tefek cinayetler projesinin Arap uyarlamasının dizi çekimlerine başlandığı belirtildi.

Dizide Suriye ve Lübnanlı Oyuncular Yer Alıyor

Dizinin çekimlerinde Suriye uyruklu ve Lübnan uyruklu oyuncuların yer almış olduğu kadro 4 Eylül itibariyle gösterime girdiği ifade ediliyor. Şu an itibarıyla 58 bölümü yayınlanmış ve izleyicileri ile buluşturulmuş olan dizi ise izlenmiş olduğu 19 ülke kapsamında reyting rekorlarında birinciliği elde etmeyi başarmış durumda. Ufak tefek cinayetler dizisinin oyuncular kadrosu arasında ise Aslıhan Gürbüz Gökçe Bahadır gibi ünlü oyuncular yer alıyor.